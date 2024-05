“I Vulnerabili”: lo spettacolo sulla sicurezza stradale arriva al Municipale di Piacenza

I Vulnerabili: la sicurezza stradale si fa a teatro. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 9 maggio al Municipale di Piacenza, in occasione della giornata conclusiva della 2ª edizione del concorso “Sulla Strada Giusta”, organizzato dall’Associazione Sonia Tosi.

Realizzato dalla Compagnia Zelda di Venezia, scritto, diretto e interpretato da Filippo Tognazzo, I Vulnerabili giovedì andrà in scena due volte: al mattino, alle ore 9.30, per gli studenti che hanno partecipato al concorso; e alle 20.30 per tutta la cittadinanza con ingresso ad offerta, spiega una nota degli organizzatori. La giornata, sempre al mattino, prevede la premiazione del concorso “Sulla Strada Giusta”, che ha visto i ragazzi cimentarsi con la realizzazione di spot dal taglio pubblicità progresso, dedicati alla sicurezza stradale.

Le vittime della strada

Ogni minuto più di 2 persone nel mondo muoiono per incidenti stradali: oltre 3.000 al giorno, 1.200.000 all’anno. Circa un quarto sono giovani fra i 18 e i 35 anni. L’Oms e l’Istituto Superiore di Sanità hanno rilevato che gli incidenti stradali sono fra le prime causa di morte per i giovani fra i 10 e i 24 anni. In Italia, si contano ogni anno quasi 3.000 morti sulla strada e oltre 250.000 feriti. Le campagne di sicurezza stradale sono perciò un fondamentale strumento di prevenzione per tutelare salute e futuro dei ragazzi.

Innovativo e coinvolgente

Prendendo spunto da questi dati così drammatici, la compagnia Zelda, in collaborazione con l’Associazione Per non dimenticare, ha prodotto I Vulnerabili. Lo spettacolo, prosegue la nota degli organizzatori, è innovativo, dinamico e coinvolgente. Con un linguaggio diretto ed efficace, affronta una problematica seria, ma senza mai risultare noioso, retorico o banale.

Fra i temi affrontati: velocità e tempi di reazione; informazione e pubblicità; alcol e guida; crash test e sicurezza passiva; fino al concetto chiave di vulnerabilità/invulnerabilità. Il tutto è stato realizzato dopo un attento lavoro d’indagine, che ha coinvolto e coinvolge nell’aggiornamento dei dati importanti enti ed esperti: epidemiologi sociali, comunicatori, ingegneri meccanici, fisici, medici e ricercatori.

Oltre 600 repliche

I Vulnerabili finora ha totalizzato oltre 600 repliche con più di 200mila spettatori. Ha vinto il Premio Eicma 2016 come miglior spettacolo sulla sicurezza stradale; mentre Filippo Tognazzo è stato insignito del premio nazionale sulla sicurezza stradale “Basta sangue sulle strade”, nella categoria spettacolo; il premio è stato assegnato per l’importante messaggio di educazione stradale rivolto ai giovani diffuso attraverso un uso innovativo del linguaggio teatrale.

Commenti e produzione

“Questo spettacolo è stato interessante e strutturato in maniera intelligente perché con scene efficaci e messaggi diretti ci hanno fatto capire molto chiaramente l’importanza di seguire le regole stradali”: sono le parole di Sofia, 15 anni, a commento de I Vulnerabili; “È il primo spettacolo che vedo divertente e diverso dal solito”: Luca, 17 anni; “È stata vincente la proposta di affiancare ai dati certi e scientifici l’esempio pratico, sicuramente più vicino all’esperienza dei ragazzi. Lo spettacolo non ha spaventato né sconvolto, ma ha aumentato la consapevolezza del pericolo quotidiano”: Chiara, docente. Questi sono solo un esempio delle migliaia di pareri di studenti e insegnanti raccolti nel corso delle rappresentazioni dello spettacolo e raccontano come abbia saputo coinvolgere il pubblico in sala.

I Vulnerabili, prodotto da Zelda Teatro, si avvale anche della partecipazione di Anty Gravity Worlds e degli oggetti di scena di Giulio Magnetto; le musiche originali sono dei Pinzie-Killa Puppets; il management è seguito da Federica Bittante e Claudia Pozzebon.