Piacenza Parcheggi: fideiussione falsa? Paghiamo subito il canone dovuto al Comune

Piacenza Parcheggi: dopo i nostri articoli sui dubbi relativi alla fideiussione per le strisce blu della città – emersi pure in un esposto depositato alla Procura della Repubblica cittadina dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti – arriva la risposta della società concessionaria del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata.

Un comunicato che cita anche i servizi giornalistici sulla fideiussione del quotidiano Libertà e dove, dopo una serie di considerazioni sulla polizza depositata a palazzo Mercanti, Piacenza Parcheggi annuncia che pagherà all’immediato il canone 2023 di oltre un milione di euro che deve ancora al Comune.

Ecco la nota inviata ai mezzi d’informazione dalla società di Lodetti Alliata che vi riproponiamo integralmente.

«PIACENZA PARCHEGGI: Comunicazioni della società concessionaria in merito alle notizie emerse sulla stampa relativamente alla fideiussione assicurativa a garanzia del canone concessorio minimo garantito.

Alla luce delle notizie pubblicate oggi sul quotidiano di Piacenza, Libertà, e su Ilmiogiornale.net, intendiamo fare chiarezza rispetto alla posizione della società concessionaria Piacenza Parcheggi spa, riguardo presunti ed asseriti falsi relativamente alla fideiussione assicurativa a garanzia del canone minimo garantito emessa in favore della Amministrazione Comunale.

Ebbene, da tutte le evidenze oggi in possesso e a conoscenza della società concessionaria, la garanzia di cui sopra risulterebbe essere assolutamente valida, efficace e nel pieno del proprio periodo di vigenza (scadenza prevista 31.12.2027). La stessa è stata regolarmente pagata e transata da broker assicurativi professionali, dei quali la società si è sempre avvalsa al fine di ottenere le polizze assicurative necessarie alla gestione delle proprie attività operative e contrattualmente previste dall’atto di Convenzione vigente con il Comune di Piacenza. Di più, risulta essere agli atti dell’Amministrazione Comunale idonea p.e.c. di conferma della validità della polizza, inviata dalla compagnia assicurativa emittente, ricevuta dal Comune di Piacenza in data 11.01.2023.

Le notizie oggi riportate dagli organi di stampa, relativamente alla asserita falsità della garanzia fideiussoria, riportano profili di assoluta gravità e pertanto la società concessionaria non ha esitato ad attivarsi al fine di fare chiarezza. Abbiamo pertanto inviato comunicazioni dirette alla società emittente la polizza assicurativa, al fine di comprendere la fondatezza delle notizie emerse e restiamo in attesa di riscontro da parte della stessa.

Se, per qualunque motivazione, dovessero in alcun modo emergere profili di illegittimità, falsità o comunque invalidità della garanzia fideiussoria in argomento, la società concessionaria non esiterà a difendere i propri interessi in qualunque sede giudiziaria, nessuna esclusa, al fine di affermare – in primis – la propria totale estraneità a fatti illeciti connessi all’emissione della polizza in favore del Comune di Piacenza, nonché per ottenere la tutela dei propri diritti ed il risarcimento del danno patito, risultando di fatto parte lesa di tale vicenda, avendo subito tutti i costi e le incombenze relative alla emissione della polizza di cui sopra e avendo versato tutti i canoni contrattualmente dovuti in favore dell’Amministrazione.

Si ribadisce infatti, che la polizza in argomento risulta essere stata negoziata da broker professionali iscritti agli albi normativamente previsti, risulta essere stata integralmente pagata e consegnata alla Amministrazione Comunale in assoluta buona fede, in ossequio agli obblighi contrattuali.

Comunque, ribadendo la totale ed assoluta estraneità della società concessionaria ad eventuali atti fraudolenti relativi alla asserita falsità della polizza a garanzia dei canoni concessori, la società PIACENZA PARCHEGGI SPA, al fine di evitare inutili quanto dannose strumentalizzazioni, comunica che pagherà nell’immediato il canone relativo all’annualità 2023 pur avendo già assunto formale impegno con il Comune di saldare il canone stesso al 30 giugno prossimo. Tale decisione vuole, ancora una volta, andare incontro alle posizioni della Amministrazione Comunale e dimostrare la totale infondatezza di alcune asserzioni che si leggono sugli organi di stampa relativamente a paventate – quanto inesistenti – problematiche finanziarie della società, o di strumentali dilazioni temporali di sorta rispetto alle chiare e precise obbligazioni contrattuali che la stessa società ha sottoscritto con l’Amministrazione Comunale.

In ultimo, nella denegata ipotesi che la garanzia fideiussoria di cui sopra risultasse non essere valida ed efficace – o addirittura contraffatta come emergerebbe dalle notizie di stampa – la società concessionaria si attiverà immediatamente per la sostituzione della stessa con una polizza fideiussoria alternativa, pienamente rispondente ai crismi contrattuali previsti».