Romano Bertuzzi: al PalabancaEventi un incontro dedicato all’artista piacentino

Romano Bertuzzi sarà al centro del prossimo appuntamento culturale della Banca di Piacenza. Al PalabancaEventi di via Mazzini, lunedì 20 maggio alle 18 si terrà la presentazione della monografia sull’opera dell’artista piacentino dal titolo “Romano Bertuzzi, an art of devotion”.

I protagonisti

Al tavolo dei relatori, il critico d’arte Eugenio Gazzola, curatore del volume su Bertuzzi, e vicepresidente della Galleria Ricci Oddi; Maria Rosa Pividori, critico d’arte; Vincenzo Tabaglio, professore di Agronomia e Coltivazioni erbacee dell’Università Cattolica; don Roberto Tagliaferri, teologo; Lorella Giudici, storico dell’arte dell’Accademia di Brera (in collegamento streaming); coordina l’incontro la giornalista di Libertà Patrizia Soffientini,

Pittore e scultore

Originario di Forno di Coli, Roberto Bertuzzi è pittore e scultore che si caratterizza per una poetica originale e rigorosa. Negli anni Novanta scelse di opporsi alla civiltà dei consumi e al dominio della tecnologia, lavorando con lo scopo di preservare la ricchezza di alcuni saperi tradizionali, in primo luogo quello materno. L’artista ha realizzato performance nelle quali riflette sul rapporto uomo-natura.

Per partecipare

Al PalabancaEventi lunedì 20 maggio alle 18 l’ingresso in Sala Panini è libero, con prenotazione: per effettuarla si può scrivere una email all’indirizzo prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523 542441 (dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).