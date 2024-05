Ikea festeggia i 25 anni a Piacenza col sindaco Tarasconi e il presidente di Confindustria Rolleri

Ikea: 25 anni a Piacenza. In occasione dell’anniversario dalla nascita del Distribution center della multinazionale svedese, il sindaco Katia Tarasconi, la Giunta comunale e il presidente di Confindustria, Francesco Rolleri, hanno visitato lo stabilimento nel polo logistico di Le Mose. Insieme ai vertici del centro Ikea, hanno assistito al suo funzionamento e incontrato alcune delle oltre 1.300 persone occupate nella struttura.

La visita di oggi si inserisce nella serie di incontri congiunti effettuati da palazzo Mercanti e Confindustria, per conoscere da vicino alcune realtà di eccellenza del territorio piacentino.

Secondo punto Ikea in Europa

Il centro di distribuzione Ikea viene inaugurato nel 1999, 10 anni dopo l’apertura del primo negozio della multinazionale in Italia 35 anni fa. Nato come centro per lo smistamento merci diretto ai negozi, ha assunto negli anni anche un ruolo per la distribuzione ai clienti, che dal 2020 possono ritirare i propri prodotti direttamente dal deposito di Le Mose. Ad oggi per Ikea è il secondo punto di smistamento merci in Europa e copre l’approvvigionamento di gran parte del territorio italiano e di una dozzina di altri Paesi.

Ostuni: sostenibili e innovativi

«Ringrazio il sindaco Tarasconi, la sua Giunta e Confindustria per essere stati con noi al Distribution center Ikea di Piacenza in occasione dei 25 anni dalla nascita», ha commentato Raffaele Ostuni, amministratore delegato Ikea Italia Distribution. «La visita ha rappresentato per noi la possibilità di sottolineare il profondo legame che Ikea ha instaurato con il territorio in questi anni. Si tratta non solo del secondo punto di smistamento merci in Europa, ma di una realtà tecnologicamente avanzata su cui abbiamo compiuto numerosi investimenti – 30 milioni di euro nell’ultimo biennio – per migliorare l’efficienza dei processi di sviluppo in ottica sempre più sostenibile, innovativa e per renderci sempre più accessibili, andando incontro alle esigenze dei nostri clienti».

Rolleri: scommettere su Piacenza

«Siamo orgogliosi di aver portato la Giunta comunale all’interno di alcune delle numerose realtà di eccellenza presenti a Piacenza», ha spiegato il presidente Rolleri. «Filo conduttore sono state le aziende di proprietà non piacentina che hanno deciso di scommettere sul nostro territorio con importanti risorse e un notevole apporto occupazionale. Come nel caso del centro Ikea, attivo da ben 25 anni, esempio virtuoso di come la nostra provincia abbia valori e collocazione strategica anche per giganti dal respiro internazionale, anzi globale».

Tarasconi: realtà importante

«Oggi abbiamo avuto l’opportunità, grazie a Confindustria e a Ikea, di visitare un polo aziendale di dimensione internazionale, ormai da tanti anni fortemente radicato sul territorio, vocato all’innovazione e alla sostenibilità ambientale», ha detto Tarasconi. «Una realtà che per Piacenza rappresenta un bacino occupazionale di fondamentale importanza e che è stato molto interessante poter osservare e conoscere più da vicino».