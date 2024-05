Maltempo: Banca di Piacenza va in aiuto di famiglie e imprese con un plafond di 50 milioni di euro

Maltempo: la Banca di Piacenza ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro in aiuto di imprese e famiglie chiamate a fronteggiare l’emergenza provocata dai recenti eventi atmosferici che hanno colpito, con particolare violenza, anche il Piacentino. Un sostegno, spiega una nota di via Mazzini, che servirà soprattutto alle imprese del territorio per non compromettere la continuità operativa.

Con questa ulteriore iniziativa il popolare istituto di credito conferma la sua attenzione nei confronti delle famiglie e del tessuto economico di un territorio, quello piacentino, che ha la fortuna (che altri non hanno più) di avere una banca locale che raccoglie e semina dov’è insediata.

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo sportello della filiale di riferimento della Banca di Piacenza e all’Ufficio marketing della Sede centrale.