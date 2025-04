Intelligenza artificiale, convegno dei Lions Club a Piacenza: conoscerla per diventare studenti migliori

L’intelligenza artificiale è uno dei temi caldi anche a Piacenza. Presso la Sala Convegni di Confindustria, ieri si è tenuto infatti il convegno “Anch’io posso imparare grazie all’IA?”, promosso dal Distretto 108 IB3 del Lions Club International in occasione del Lions Day 2025, giornata celebrata in tutt’Italia per valorizzare l’impegno dell’associazione filantropica a favore della comunità.

L’iniziativa piacentina ha voluto sottolineare l’importanza di creare sinergie tra scuola, associazioni e territorio per costruire un’educazione più equa, tecnologica e inclusiva. Organizzata dalla IV Circoscrizione piacentina del Lions in collaborazione con i licei Cassinari, Colombini, Gioia e Respighi, ha rappresentato un importante momento di riflessione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico, spiega una nota degli organizzatori.

Davanti a un pubblico composto da studenti, docenti, soci Lions e rappresentanti delle istituzioni, hanno portato i saluti introduttivi Anna Tanzi, referente Lions per il Tema di studio nazionale, Roberto Bolici, presidente della IV Circoscrizione – Zona A, Donatella Bongiorni, presidente della Zona B, e Davide Michele Gatti, governatore del Distretto 108 IB3.

Intelligenza artificiale a scuola

A condurre la parte centrale dell’evento è stata Susanna Sancassani, responsabile del centro Metid del Politecnico di Milano e docente di Teaching Strategies, che ha offerto una panoramica chiara e coinvolgente sul ruolo delle tecnologie intelligenti nella didattica contemporanea.

Sancassani ha spiegato come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento concreto per sostenere percorsi di apprendimento personalizzato, ampliando le possibilità per gli studenti attraverso l’utilizzo di applicativi noti come ChatGPT, Perplexity e altri strumenti emergenti.

“Ci troviamo in un momento storico fondamentale per gli studenti”, ha affermato Sancassani. “Devono comprendere come l’IA possa rappresentare un’opportunità concreta per ampliare le proprie occasioni di apprendimento. Un uso consapevole di queste tecnologie può aiutarli a diventare apprendenti migliori. La tentazione è quella di usare l’intelligenza artificiale come scorciatoia, ma le sue potenzialità sono ben più interessanti”.

A sottolineare l’importanza dell’argomento è intervenuto anche il governatore Gatti: «Nell’ambito delle attività nazionali dei Lions, l’intelligenza artificiale è quest’anno un tema centrale. Per affrontarlo, ci è sembrato naturale partire dai giovani, i più coinvolti da questa rivoluzione già dai banchi di scuola. Si parla spesso dei rischi e delle opportunità dell’IA, ma è fondamentale conoscerne le applicazioni pratiche per poterne fare un uso consapevole e responsabile”.

Il successo dell’evento, conclude la nota, ha confermato l’interesse crescente verso l’intelligenza artificiale applicata all’istruzione e ha lanciato un messaggio chiaro: l’innovazione, se condivisa e consapevole, può davvero essere alla portata di tutti e diventare un alleato prezioso per la scuola e per il futuro degli studenti.