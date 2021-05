Iren: cambio al vertice, arriva Armani al posto di Bianco

Iren: cosa fatta per l’avvicendamento al vertice della multiutility. L’amministratore delegato e direttore generale Massimiliano Bianco lascia dopo quasi sette anni. Al suo posto arriva Gianni Vittorio Armani con la cooptazione nel Consiglio di amministrazione della società quotata, che ha come soci principali i Comuni di Genova (18,851%), Torino (13,803%) e Reggio Emilia (6,423%) e che vede nell’azionariato anche quello di Piacenza (1,37%).

Armani fino a ieri era direttore sviluppo del gruppo lombardo A2A. Partito da McKinsey, ha poi rivestito ruoli apicali in Terna (Ceo dal 2005 al 2015) e Anas (Ceo dal 2016 al 2018). Come riferisce una nota della società, Armani non possiede azioni Iren e la sua retribuzione annua lorda sarà pari a 400.000 euro; mentre la parte variabile sarà pari al 35% del compenso annuo in base al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione.

Bianco ha guidato Iren dal 2014, portandola da 2,9 miliardi di ricavi a 3,73 miliardi, e facendo decollare il titolo in Borsa da 87 centesimi agli odierni 2,6 euro. Il top manager ha risolto il rapporto di lavoro, rinunciando a tutte le cariche (consigliere, amministratore delegato e direttore generale); ma per assicurare un graduale passaggio di consegne ad Armani, rimarrà come dirigente fino al prossimo 30 novembre. Riceverà una buonuscita di 889.134 euro lordi.

I sindaci azionisti

Dopo i saluti di rito a Bianco, i sindaci di Genova, Marco Bucci, di Reggio Emilia, Luca Vecchi, e di Torino, Chiara Appendino, a titolo personale ed in rappresentanza degli azionisti di controllo della società si sono soffermati sulle sfide future che Iren dovrà affrontare sotto la guida di Armani.

“Si apre oggi una nuova fase per Iren, contestualmente con il nuovo ciclo economico post pandemico e le opportunità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; si tratta di un’occasione irripetibile per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e contribuire a disegnare il futuro del Paese, mettendo al centro l’innovazione, i principi dell’economia circolare, i nuovi bisogni dei territori e dei cittadini: sono tutti ambiti in cui Iren ha spazio concreto di di crescita, con la possibilità di giocare nel prossimo futuro un ruolo di assoluto protagonista”.

Sulla base di questi obiettivi, prosegue la nota, “il Comitato di Sindacato fa i migliori auguri a Gianni Vittorio Armani, indicato al CdA e da questi nominato come nuovo amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Il profilo manageriale dell’ingegner Armani, consolidato attraverso numerose esperienze di prim’ordine in grandi gruppi nazionali nei settori dell’energia, delle reti e delle infrastrutture, e da ultimo nelle multiutility, rappresenta un valore distintivo per delineare le nuove strategie di crescita e di sviluppo del Gruppo Iren. Strategie che, ne siamo certi, permetteranno a Iren di proseguire nei prossimi anni il percorso di trasformazione in player nazionale”.