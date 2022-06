L’arte di governare: domani commenti e risultati delle Comunali di Piacenza in diretta sui canali social

L’arte di governare: domani, lunedì 13 giugno, il programma sarà in diretta sui principali canali social a partire dal pomeriggio con i risultati delle elezioni comunali di Piacenza.

Dopo le interviste ai sei candidati sindaco nei suggestivi spazi offerti dalla Galleria Biffi Arte, il video format creato da IlMioGiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, stavolta si trasferisce di fronte a palazzo Mercanti.

Nel salotto all’aperto de “L’arte di governare”, i giornalisti Mirella Molinari, Carlandrea Triscornia e Giovanni Volpi si alterneranno alla conduzione del programma, commentando via via i dati in arrivo sullo spoglio elettorale insieme con ospiti, opinionisti e naturalmente con i candidati sindaco e in corsa per un seggio in Consiglio comunale.

La diretta de “L’arte di governare”, da non perdere per avere notizie e valutazioni sui risultati delle Comunali di Piacenza, sarà disponibile sui principali canali social, da Facebook – sulla pagina Succede a Piacenza – a YouTube e Twitter, a partire dalle ore 16.