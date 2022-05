L’arte di governare secondo Stefano Cugini: a tu per tu col candidato sindaco di Alternativa per Piacenza

Stefano Cugini: il candidato sindaco di Alternativa per Piacenza è il secondo ospite del video-format “L’arte di governare”, proposto da Il Mio Giornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti nella piattaforma informativa Piace.news.

Dopo l’esordio con Samanta Favari, arriva un altro confronto da non perdere in vista delle Comunali del 12 giugno. Per capire più a fondo programmi e contenuti che Stefano Cugini propone con ApP ai piacentini; ma anche per scoprire davanti a un caffè cosa si nasconde nelle piccole pieghe del quotidiano dietro a quella che ormai è diventata la barba più famosa di Piacenza.

I prossimi appuntamenti con “L’arte di governare”, sempre nei suggestivi spazi offerti dalla Galleria Biffi Arte, saranno nell’ordine con i candidati sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, Maurizio Botti, Katia Tarasconi e Corrado Sforza Fogliani.