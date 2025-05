L’Infinito di Leopardi: recital della coppia Manni-Ossoli al PalabancaEventi di Piacenza

L’Infinito di Leopardi: il teatro torna a far capolino al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza. L’appuntamento è lunedì 19 maggio, alle 18: l’attore e regista Mino Manni presenta un recital dedicato al grande poeta marchigiano. Lo spettacolo vede protagonisti lo stesso Manni e Marta Ossoli (voci recitanti); l’attrice si esibisce anche in alcuni brani cantati. L’accompagnamento musicale è assicurato da Angela Lazzaroni al pianoforte e Camilla Squassina al violino.

Il recital nasce come un omaggio al più grande poeta italiano di tutti i tempi (secondo solo, forse, al sommo vate Dante), spiega una nota degli organizzatori. Attraverso gli 8 canti più significativi (8 come il numero simbolo dell’Infinito), vengono rappresentati la forza, la potenza e la bellezza ancora struggente e attuale dei versi immortali del poeta di Recanati. Una bellezza viene espressa anche attraverso la voce e il canto di Marta Ossoli, che propone alcune delle arie più famose dell’epoca (liriche ispirate a Verdi, ma anche ad opere del poeta stesso). Lo spettacolo è accompagnato da musiche romantiche ottocentesche, coeve al periodo della vita di Giacomo Leopardi (1798-1837) e tratte dalle composizioni più famose di Beethoven.

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.