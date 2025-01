“Lo Schiaccianoci” inaugura la stagione di danza al Municipale di Piacenza

“Lo Schiaccianoci” è il primo appuntamento dell’anno al Teatro Municipale di Piacenza. Domenica 5 gennaio alle ore 16 il capolavoro del balletto ottocentesco inaugura infatti la Stagione di Danza 2025. Un grande classico delle festività natalizie, su libretto di Marius Petipa dalla fiaba di E.T.A. Hoffman “Schiaccianoci e il re dei topi”, con la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, che la compose tra il 1891 e il 1892. La prima rappresentazione ebbe luogo il 18 dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo.

Da Tirana a Piacenza

Il celebre titolo sarà proposto in una nuova produzione del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, con le coreografie di Edi Blloshmi da Vasilij Vainonen e Lev Ivanovič Ivanov. In scena con i danzatori del Balletto Nazionale dell’Albania, anche giovani allievi provenienti dalle scuole di danza piacentine Accademia di Danza “Domenichino da Piacenza”, Artedanza, Choros Il Balletto di Piacenza, Dance Art Academy, Step by Step.

Un mondo incantato

“Lo Schiaccianoci” trasporta il pubblico in un mondo incantato dove la magia del Natale prende vita. Il balletto, infatti, racconta le avventure della piccola Clara durante la notte della vigilia di Natale, quando riceve come regalo uno schiaccianoci a forma di soldatino; mentre tutti dormono, la bambina assiste a una battaglia tra il re dei topi e il suo pupazzo, trasformato in principe. Schiaccianoci ottiene la vittoria grazie all’intervento di Clara e, in segno di riconoscenza, la invita a seguirlo nel suo regno incantato: qui, i due sono accolti in trionfo dai sudditi della Fata Confetto.

Tradizione e creatività

La versione del Balletto Nazionale albanese fonde la tradizione con la creatività neoclassica, nella coreografia di Edi Blloshmi secondo Marius Petipa.

Il Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, fondato nel 1953, è il principale istituto culturale dell’Albania dedicato alla promozione dell’opera lirica, del balletto e della musica classica. Il teatro è rinomato per la sua programmazione di alto livello che spazia dai grandi capolavori del repertorio internazionale, alle opere e ai balletti albanesi, sia classici che contemporanei, con una grande attenzione all’innovazione.

Curriculum di vaglia

Edi Blloshmi è direttore artistico del Balletto presso il Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Albania. Come coreografo, ha creato opere acclamate per prestigiose istituzioni come Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, l’Opera Nazionale di Lione e il Balletto Nazionale d’Albania, così come per rinomati festival e palcoscenici di tutto il mondo. Le sue creazioni riflettono un approccio innovativo.

Come Primo ballerino, Edi Blloshmi ha danzato con compagnie celebri tra cui Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, l’Opera Nazionale di Lione, e ha collaborato con coreografi leggendari come Jiří Kylián, William Forsythe, George Balanchine, Mats Ek, Ohad Naharin, Pina Bausch, Nacho Duato e molti altri, interpretando un vasto repertorio che spazia tra stili classici e contemporanei.

Per informazioni

Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza: telefonare ai numeri 0523 385720-385721, oppure inviare un’email a biglietteria@teatripiacenza.it; sito: www.teatripiacenza.it.