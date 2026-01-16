Lodi, la Guardia di Finanza scova due influencer di Onlyfans in nero: evasione da oltre 250mila euro

Lodi: i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso due attività ispettive a carattere fiscale nei confronti di altrettante star di Onlyfans, la nota piattaforma online di diffusione di “contenuti per adulti”. Sono riusciti così a ricostruire i relativi guadagni, percepiti nel tempo, pari ad oltre 250.000 euro, derivanti dalla diffusione di contenuti sul web, che non sono stati dichiarati al Fisco.

Evasione totale

In particolare, prosegue la nota delle Fiamme Gialle, grazie all’attività di polizia economica-finanziaria eseguita dai finanzieri del Gruppo Lodi, è stato possibile individuare le condotte totalmente evasive poste in essere dalle due influencer: attraverso la piattaforma britannica Onlyfans, hanno percepito proventi derivanti da canoni mensili di abbonamento dei propri follower e ricevuto “donazioni” via bonifico bancario, sui propri conti correnti.

I proventi complessivamente verificati dagli investigatori delle Fiamme Gialle lodigiane sono stati dunque oggetto di contestazioni per violazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

La Ethic tax

Nell’ambito dell’attività fiscale, aggiunge la nota, si è proceduto anche alla contestazione della cosiddetta “Ethic tax” sui redditi non dichiarati. Si tratta dell’imposta etica introdotta sin dal 2006, che prevede un’addizionale del 25% sulle imposte sui redditi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che svolgono, anche in via non esclusiva, attività di produzione, distribuzione, vendita di materiale pornografico o realizzazione, promozione, rappresentazione di spettacoli e contenuti che incitano alla violenza.

Nel mirino

La Guardia di Finanza è orientata a contrastare le frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, intervenendo sull’occultamento al Fisco dei reali guadagni percepiti attraverso le concrete attività lavorative svolte da società o persone. Per questo, conclude la nota delle Fiamme Gialle, individua l’economia sommersa che pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, realizzando un indebito arricchimento a danno della collettività e ingiusti vantaggi competitivi.