Maltempo: allerta meteo per Piacenza e provincia, in arrivo forti temporali

Maltempo, allerta meteo gialla per Piacenza e provincia nella giornata di domani 18 agosto. “Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale”, si legge nel comunicato del sito Allerta Meteo Emilia-Romagna, gestito dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e da Arpae.

In particolare per le province di Piacenza e Parma, sono possibili anche frane e piene dei corsi d’acqua minori. “Le precipitazioni intense possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1”, conclude la nota delle agenzie regionali.

Lombardia arancione

Che la situazione nella zona occidentale dell’Emilia sia quella più a rischio e consigli prudenza, soprattutto negli spostamenti, lo conferma l’allerta meteo della Regione Lombardia. Per domani infatti si tinge d’arancione; e quindi con la previsione di fenomeni temporaleschi e ventosi di maggiore intensità.

Con questa allerta meteo il Comune di Milano per esempio terrà chiusi i parchi recintati. In più l’amministrazione del capoluogo lombardo chiede ai cittadini di non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, vicino alle impalcature dei cantieri, a dehors e tende; e in generale a tutto ciò che può essere spostato dal vento. Vanno inoltre messi in sicurezza oggetti e vasi su davanzali e balconi. Sempre a Milano è attivo il piano per il monitoraggio di sottopassi e aree interessate da possibili esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.