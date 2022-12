Marco Perini: il vicesindaco della Giunta Tarasconi si racconta “A tu per tu con Piacenza”

Marco Perini: il vicesindaco di Katia Tarasconi è il protagonista della penultima puntata di “A tu per tu con Piacenza”. Un braccio destro coi fiocchi, il noto commercialista cittadino, che in Comune guida assessorati pesanti come Bilancio, Personale e Partecipate.

Come avrete modo di capire dalla videointervista di Giovanni Volpi, il vicesindaco però non guarda solo a conti e numeri, che comunque devono essere sempre in ordine. Tra le priorità di Marco Perini emergono anche altri obiettivi della vita amministrativa, come quelli sociali e della qualità del lavoro dei dipendenti di palazzo Mercanti, elementi fondamentali per un buon governo cittadino.

Realizzate grazie alla collaborazione dell’Ufficio stampa e dell’Assessorato alla Cultura del Comune, le interviste della prima serie di “A tu per tu con Piacenza” sono dedicate alle donne e agli uomini che oggi guidano la città. Quanto li conosciamo? Cosa sappiamo di loro? E quali sono le idee su cui stanno lavorando per migliorare la vita dei piacentini?

“A tu per tu con Piacenza” è il nuovo video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, che ha lo scopo di raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.