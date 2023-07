Mario Sironi: a Rivergaro una mostra da non perdere sul grande artista del Novecento

Mario Sironi: il grande pittore, tra i protagonisti dell’arte europea del Novecento, sarà in mostra a Rivergaro (Piacenza). L’appuntamento è sabato 15 luglio alle ore 18, quando alla Casa del Popolo del Comune della Val Trebbia verrà inaugurata la rassegna “Mario Sironi Poesia Muta”.

La mostra è curata da Davide Cammi ed Elena Pontiggia, che sarà presente all’apertura con Andrea Sironi Straußwald. Cosa propone fino al 3 settembre? Una piccola ma raffinata antologia di disegni, conservati nelle collezioni piacentine e non solo, che permetterà al visitatore di seguire, tutto o quasi, il percorso di Sironi: quello di un artista drammatico, spiega una nota degli organizzatori, che però insegna ad affrontare con energia il negativo. E se la sua arte sobria ed austera non esprime la gioia di vivere, in compenso dà sempre una lezione di grandezza.

“Il mio intento principale nel realizzare questa rassegna è stato selezionare alcune opere, che da sole siano sufficienti ad illustrare i vari periodi dell’arte di Sironi”, spiega Cammi. “È vero, come molti sanno, che da tempo si sono fatte mostre importanti su di lui, ultima quella curata proprio da Elena Pontiggia al Museo del Novecento di Milano intitolata ‘Sintesi e Grandiosità’; e mi auguro che questa ‘coincidenza’ serva per incentivare nuove iniziative in merito alla figura di Sironi e al suo lavoro”.

L’obiettivo, anche a Rivergaro, “è richiamare un pubblico numeroso e consapevole, che sia attirato non solo dal piacere di vedere le opere di questo artista, ma per sviluppare un vero interesse culturale, di confronto e di studio, che un grande maestro del XX secolo come Sironi merita senza dubbio”, conclude Cammi.

La mostra “Mario Sironi Poesia Muta” è a ingresso libero ed è stata realizzata grazie al Comune di Rivergaro e al Centro di Lettura Aps, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed alcuni sponsor, tra cui spicca il gruppo Fornaroli.

Giorni e orari di apertura fino al 3 settembre: giovedì e venerdì 21.30-23.30; sabato, domenica e festivi 17.30-19.30 e 21-23 (domenica mattina 10-12). Per informazioni: info@centrodilettura.it e 0523/957815.