Martina e Alessio: i due adolescenti in fuga ritrovati nel Pavese, stanno bene

Martina e Alessio sono stati ritrovati nel Pavese. I due adolescenti erano scomparsi da qualche giorno. La 14enne di Sarmato (Piacenza), si era allontanata da casa, nel pomeriggio di martedì 30 settembre. Martina Quagliaroli era stata raggiunta in seguito dall’amico Alessio, studente 15enne residente nel Pavese e iscritto al polo scolastico Volta di Castel San Giovanni (Piacenza). La giovane aveva contattato alcune amiche, rassicurandole sul suo stato di salute. Le ricerche dei carabinieri erano comunque continuate, coordinate dalle Prefetture di Piacenza e Pavia nelle rispettive province.

A quanto si apprende, i due ragazzi in fuga sarebbero stati ritrovati nella zona di Chignolo Po (Pavia) nella prima mattina di oggi. Le loro condizioni sono buone. Martina e Alessio si sarebbero presentati spontaneamente a casa di una parente del giovane. Sono tuttavia ancora in corso gli accertamenti, spiega piacenzasera.it, dovuti, da parte dei carabinieri di Pavia, per verificare l’esclusione di terze parti in quanto accaduto e che quello dei giovani sia stato, come sembra, un allontanamento volontario.

«Poco fa è arrivata una notizia che ci riempie il cuore di gioia e ci fa tirare un sospiro di sollievo e scioglie tutta la tensione che come comunità abbiamo provato in questi giorni: Martina è stata ritrovata e dalle prime informazioni sta bene», scrive Claudia Ferrari, sindaco di Sarmato, ripresa da ilpiacenza.it. «Sono poche le parole che vengono in mente ora. Come sindaca e come voce di tutta la comunità voglio prima di tutto mandare un grandissimo abbraccio alla famiglia; in questi giorni ci siamo sentiti spesso ma quest’ultima telefonata è stata uno dei momenti preziosi che sicuramente ricorderò e ricorderemo. Grazie a tutta la nostra comunità, fatta di persone che si sono arrivate per aiutare una ragazza di Sarmato; grazie ai volontari e alle volontarie, alle forze dell’ordine e alle istituzioni che si sono impegnati nelle ricerche. È una notizia che davvero emoziona e riempie il cuore».