Mascherina e coronavirus: il video del farmacista per farla a casa in 2 minuti

Mascherina contro il coronavirus: ormai le protezioni sono introvabili soprattutto nelle farmacie. Oppure hanno dei prezzi esorbitanti. E considerando che vanno cambiate spesso, almeno una volta al giorno, quando per esempio si va a fare la spesa, l’esborso può diventare importante.

Momentanea alternativa che ognuno di noi può fare a casa come mascherina Farmacia Santa Lucia Pubblicato da Luca Somà su Giovedì 12 marzo 2020

Il video di Luca

Così Luca Somà, un giovane farmacista di Villanova Mondovì (Cuneo), ha postato questo video. “Ho pensato ad una valida alternativa per tutti coloro che in questi giorni mi hanno chiesto una mascherina”, dice Somà.

Cose di casa

L’occorrente è semplicissimo, di poca spesa e magari c’è già in casa. Per fare una mascherina e sufficiente avere garze in tessuto non tessuto 10×10; una pellicola trasparente; forbici; pinzatrice ed elastici. Come dimostra il dottor Somà, bastano pochi minuti di preparazione con un procedimento semplicissimo. Il risultato è una garza ricoperta dalla pellicola che protegge completamente naso e bocca.

Mascherina usa e getta

“Una sorta di mascherina fai da te, ma utilissima all’occorrenza”, dice il farmacista. Infine Somà chiarisce i dubbi sul suo utilizzo: “Tutte le mascherine sono ad uso h24 poi vanno buttate. Anche questa quindi va rifatta ogni giorno. Le altre mascherine come quelle di stoffa anche se lavate non sono igieniche, è meglio rifarle ogni giorno, altrimenti si rischia di respirare normalmente aria non filtrata”.