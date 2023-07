Matteo Rancan è il nuovo segretario di Lega Emilia. Oggi a Parma si è tenuto il congresso regionale. E dopo sette anni di commissariamento, i militanti del partito sono stati chiamati ad eleggere il loro leader. L’esponente piacentino, capogruppo del Carroccio in Regione, è risultato il più votato, riferisce una nota di Lega Emilia. Per Rancan 310 voti su 492 (63%), mentre all’altro candidato, Carlo Piastra, sono andate 182 preferenze.

“Oggi è una bellissima giornata per la democrazia del nostro movimento”, ha detto Rancan, commentando la sua elezione. “Questo ci dà la forza di partire insieme concreti e compatti. Abbiamo obiettivi compresi e ringrazio i militanti che hanno espresso il loro voto per me perché hanno creduto nella nostra visione di futuro. Abbiamo tante idee, iniziando dalle amministrative del 2024, dalle Europee e speriamo anche dalle provinciali per arrivare a vincere e governare la regione Emilia-Romagna”.

Sul territorio “abbiamo tanti amministratori che ci aiuteranno a fare bene. Pensiamo che con le idee giuste e le proposte giuste, con tanta concretezza e poca ideologia si possa raggiungere un risultato incredibile. Il nostro partito da oggi rinasce, si rilancia e lo fa con persone giovani, fresche, pronte a spendersi sui territori per aiutare i cittadini. Noi saremo in ogni città, in ogni quartiere della nostra regione”, ha concluso Rancan.