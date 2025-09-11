Mcm verso la cessione: una ventina i soggetti interessati all’azienda piacentina

Mcm: il gruppo cinese Rifa, proprietario della Machining centers manufacturing, ha confermato la volontà di non investire ulteriore liquidità nella società e di puntare alla cessione integrale dell’attività. È quanto è emerso dal tavolo di salvaguardia, tenuto ieri a Bologna, relativo alla crisi della azienda piacentina, spiega una nota della Regione Emilia-Romagna.

Per settori ad alta precisione come la difesa, l’aerospaziale, l’automotive e la meccanica generale, Mcm produce macchine utensili, integrando software, automazione e gestione dei dati per garantire efficienza e tracciabilità della produzione. Si tratta di un’azienda che conta oltre 300 dipendenti nelle sedi di Vigolzone e Roveleto. Dall’incontro in Regione è emerso che sarebbero una ventina i potenziali soggetti interessati a Mcm, di cui uno visiterà la sede già la prossima settimana per avviare la due diligence.

Paglia: per Mcm soluzione rapida

“Abbiamo chiesto con decisione che si possano mantenere intatti sia la capacità produttiva che i livelli occupazionali di questa realtà, di grande rilevanza per il nostro territorio, attiva in un settore strategico sul piano nazionale”, ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, che ha convocato l’incontro su Mcm con organizzazioni sindacali, azienda e istituzioni.

“È quindi fondamentale arrivare a una soluzione rapida, anche recuperando i ritardi fin qui maturati, ma garantendo l’ingresso di un soggetto solido sul piano industriale, affidabile e dotato di una credibile strategia finanziaria”, ha aggiunto Paglia. “Nell’immediato, devono essere fatti tutti i passi necessari per pagare alle lavoratrici e ai lavoratori gli stipendi arretrati e riattivare la produzione. Riteniamo che questo risultato possa essere raggiunto con l’impegno congiunto delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, dell’esperto incaricato e di tutti i soggetti coinvolti”.