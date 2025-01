Mostra Atlas Maior: al PalabancaEventi conferenza di Valeria Poli sulla cartografia tra scienza e politica

PalabancaEventi di Piacenza: nuovo appuntamento nella prestigiosa location di Mazzini. Giovedì 9 gennaio alle ore 18 si terrà infatti la terza manifestazione collaterale alla mostra “Atlas Maior – Un universo senza confini – La cartografia, il viaggio e l’arte”, esposizione promossa dalla Banca di Piacenza e che rientra tra le iniziative di Rete Cultura Piacenza.

La professoressa Valeria Poli (dopo quelle dell’ingegner Luigi Rizzi e del dottor Graziano Tonelli) terrà in Sala Panini una conferenza dal titolo “La cartografia tra scienza e politica. Città e territorio in età farnesiana”. Nell’incontro la relatrice approfondirà l’importanza che riveste la produzione cartografica anche in sede locale, ricostruendo la storia della cartografia tra XVI e XVII secolo, sia da un punto di vista tecnico, sia come strumento politico.

Alla conferenza presso il PalabancaEventi di Valeria Poli è previsto l’ingresso con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.

A tutti gli intervenuti sarà consegnata copia del catalogo della mostra, che giovedì 9 gennaio è visitabile dalle ore 16.