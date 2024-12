Natale e apertura del Giubileo a Piacenza: tutte le celebrazioni col vescovo Cevolotto

Da Natale all’Epifania, passando per l’apertura del Giubileo il 29 dicembre: la diocesi di Piacenza-Bobbio presenta il programma delle celebrazioni presiedute dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto. Per prima cosa, spiega una nota della diocesi, si accoglie l’accorato invito alla preghiera rivolto da papa Francesco in occasione dell’Angelus di domenica 8 dicembre: “Continuiamo a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Medio Oriente – Palestina, Israele, Libano, adesso la Siria -, in Myanmar, Sudan e dovunque si soffre per la guerra e le violenze. Faccio appello ai Governanti e alla Comunità internazionale, perché si possa arrivare alla festa del Natale con un cessate-il-fuoco su tutti i fronti di guerra”.

La preghiera del Cardinale Zuppi

L’invito, rivolto a tutte le Comunità pastorali della diocesi, è pregare ogni giorno con la preghiera composta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana: “Signore, che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, che vieni sulla terra per portare luce nelle tenebre, dona al mondo la pace. Donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Amen”.

Mercoledì 25 dicembre, solennità del Santo Natale, in tutte le chiese della diocesi suoneranno le campane alle ore 12 per dare simbolicamente voce al canto degli angeli nel Vangelo: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (Luca 2,14).

In più, mercoledì 1° gennaio, in occasione della 58ª Giornata mondiale della pace, alle ore 11 in Cattedrale il vescovo Cevolotto presiederà la messa. Al termine eleverà la supplica alla Beata Vergine Maria per invocare il dono della pace; ai presenti verrà consegnato il messaggio di papa Francesco per la Giornata della pace.

Le celebrazioni con il vescovo

Ecco il calendario delle numerose celebrazioni del tempo di Natale presiedute dal vescovo Cevolotto: