PalabancaEventi: Bissi presenta “Scripta manent”, il libro sulle targhe pubbliche di Piacenza

Nuovo appuntamento al PalabancaEventi: lunedì 4 novembre alle 18, ospiterà la presentazione del libro “Scripta manent – La storia di Piacenza raccontata dalle targhe pubbliche della città” di Manrico Bissi, architetto appassionato di storia (non solo locale), presidente dell’Associazione Archistorica. L’autore presenterà il volume (370 pagine, Edizioni Banca di Piacenza, stampa Tep Artigrafiche) in dialogo con il direttore di BancaFlash Emanuele Galba.

Il libro nasce da una ricerca fortemente ispirata dal presidente Corrado Sforza Fogliani, che ha fatto in tempo a vedere – e apprezzare – i contenuti dell’opera pochi giorni prima di mancare. Un volume unico nel suo genere: attraverso le iscrizioni che ancora possiamo leggere sui muri del centro storico della città, racconta la storia di Piacenza. Un percorso segnato dalle targhe che l’autore ha diviso per periodo (Età romana, medievale, ducale, moderna); con l’ambizioso obiettivo – raggiunto – di scongiurare il rischio della perdita della memoria storica collettiva, rendendo molto più agevoli e immediate la conoscenza e la trasmissione di quei ricordi che sono patrimonio dell’intera comunità.

Per partecipare

Ingresso con prenotazione al PalabancaEventi di via Mazzini: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523 542441 dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-17).

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati della Banca di Piacenza sarà riservato il volume “Scripta manent”, fino ad esaurimento copie.