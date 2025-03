Papa Francesco sarà dimesso dal Gemelli: lo aspettano due mesi di convalescenza

Papa Francesco sarà dimesso domani dal Policlinico Gemelli di Roma dopo 38 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale polimicrobica. Il Santo Padre dovrà osservare però due mesi di riposo in convalescenza.

L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa tenuta oggi nell’atrio dell’ospedale da Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche del Gemelli e direttore dell’équipe che ha seguito il Papa durante la degenza. Con lui, Luigi Carbone, vice direttore della Direzione di sanità e igiene dello Stato della Città del Vaticano, medico referente del Santo Padre, e Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

“La buona notizia che immagino aspetti tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione, domani tornerà a Santa Marta”, ha detto Alfieri. Poi il medico ha riassunto i quasi 40 giorni di Papa Francesco al Gemelli, ricoverato lo scorso 14 febbraio in condizioni davvero preoccupanti. Due episodi “molto critici” hanno colpito il Papa e per i quali, ha aggiunto lo specialista, “è stato in pericolo di vita”.

Tuttavia, “le terapie farmacologiche, la somministrazione di ossigeno ad alti flussi e la ventilazione meccanica non invasiva hanno fatto registrare però un lento e progressivo miglioramento, facendo uscire il Santo Padre dagli episodi più critici”. Il Papa “non è mai stato intubato” ed “è sempre rimasto vigile, orientato e presente”, ha affermato Alfieri.

Le dimissioni di domani avverranno quindi “in condizioni cliniche stabili”, da almeno due settimane. La prescrizione di tutto lo staff medico, ora, è di “continuare parzialmente le terapie farmacologiche” ancora per molto tempo e per via orale. Importante, poi, osservare “un periodo di riposo in convalescenza per almeno due mesi”.

