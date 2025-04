Papa Francesco: i funerali sul sagrato di San Pietro, le visite dei fedeli e…

Papa Francesco: annunciata la data dei funerali. Si terranno sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Le previsioni parlano di almeno 200mila partecipanti. La messa esequiale del Santo Padre sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.

Chi ci sarà

Diversi capi di Stato e di governo hanno già annunciato la loro presenza, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Prevista la partecipazione dei presidenti Zelensky (Ucraina), Trump (Usa), Lula (Brasile), Macron (Francia), Milei (Argentina), Steinmeier (Germania), Duda (Polonia), Bolojan (Romania). Poi i reali del Belgio, Filippo e Mathilde, e della Spagna, Felipe e Letizia, il principe di Monaco Alberto II, il cancelliere tedesco Scholz.

L’omaggio di Mattarella

Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, fino al 26 aprile. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato stamattina verso mezzogiorno a Casa Santa Marta, accompagnato dalla figlia Laura, per rendere omaggio al Pontefice defunto esposto nella cappella del pianterreno. Poi le visite del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni.

La traslazione in San Pietro

Domani si terrà la traslazione in San Pietro della salma di Papa Francesco. Alle 9 il feretro sarà portato dalla Cappella della Casa Santa Marta alla Basilica vaticana. Dopo il momento di preghiera, presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, avrà inizio la traslazione.

La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l’altare della Confessione il camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma di Papa Francesco.

Gli orari di visita

Secondo le indicazioni diffuse dalla Sala stampa della Santa Sede la Basilica di San Pietro resterà aperta ai fedeli che vogliono visitare la salma di Papa Francesco nei seguenti orari: mercoledì 23 aprile dalle ore 11 alle 24; giovedì 24 dalle 7 alle 24; venerdì 25 dalle 7 alle 19.

In vista del Conclave

Nel frattempo i cardinali cominciano a prendere contatti e a conoscersi meglio in vista del Conclave. Oggi, spiega l’Ansa, si è tenuta la prima congregazione: un’ora e mezzo per i dettagli organizzativi e per il giuramento di riservatezza.

Domani i cardinali torneranno a riunirsi alle 17. Ma ci vorrà qualche giorno per entrare nel vivo del confronto. Lo ha detto con chiarezza sempre all’Ansa il cardinale Gianfranco Ravasi: “Saranno le successive congregazioni, con l’arrivo dei cardinali da tutto il mondo, a dare indicazioni, come avvenuto nel 2013, in cui saranno date le scelte per il futuro Conclave”, che eleggerà il successore di Papa Francesco.