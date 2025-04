“Safeness”: Davide Scotti presenta il suo libro sulla sicurezza al PalabancaEventi

“Safeness – Diventa safety leader e cambia il mondo intorno a te”. È il titolo del nuovo libro di Davide Scotti che verrà presentato lunedì 28 aprile al PalabancaEventi di via Mazzini. L’appuntamento è alle ore 18, per iniziativa della Banca di Piacenza. Dopo i saluti introduttivi di Danilo Tosi, presidente dell’Associazione Sonia Tosi, l’autore dialogherà con Alberto Fermi.

Davide Scotti aveva scritto “Il libro che ti salva la vita”, edito da Sperling & Kupfer nel 2014. Un’opera che con 15mila copie vendute per la prima volta ha portato il tema della salute e sicurezza all’attenzione del pubblico generalista. Con “Safeness” (Epc Editore) oggi torna a divulgare conoscenze e contenuti utili ad accrescere la cultura della prevenzione sul lavoro e nella società.

Le stragi sul lavoro

Stavolta l’autore prende le mosse dalle recenti stragi italiane sul lavoro – Brandizzo, Firenze, Bargi, Casteldaccia – la punta di un immenso iceberg fatto di oltre mille vite spezzate all’anno che, purtroppo, non sempre fanno notizia. Fino a quando ci gireremo dall’altra parte, pensando che tutto questo non ci riguardi? Come far sì che il valore della prevenzione venga abbracciato da più persone possibili con consapevolezza e senso di responsabilità? Sono le domande poste da Scotti che offre al lettore una guida lungo un percorso motivazionale che aiuta a mettere in campo comportamenti virtuosi capaci di influenzare il proprio contesto familiare, sociale e professionale.

Piacentino di successo

Laureato alla University of Aberdeen e senior manager di Saipem, il piacentino Davide Scotti è la figura di riferimento in Italia per quanto riguarda la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. Speaker internazionale, è il creatore della metodologia “Leadership in Health and Safety”, validata scientificamente dall’Università Cattolica di Milano e implementata con successo da numerose organizzazioni internazionali. È inoltre segretario generale della Fondazione LHS, ente no profit che da oltre dieci anni persegue l’obiettivo di accrescere la cultura della salute e sicurezza nell’industria e nella società attraverso l’uso di linguaggi comunicativi non convenzionali.

All’incontro del PalabancaEventi l’ingresso è con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.