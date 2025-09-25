Papamarenghi: la Giunta Tarasconi faccia chiarezza sulle trattative per l’immobile di via X Giugno

Jonathan Papamarenghi: il consigliere comunale del gruppo civico Barbieri-Liberi di Piacenza non molla la presa. E torna sulla vicenda del silos di via X Giugno: acquistato da un privato, l’immobiliare Milano 4, sarebbe al centro delle trattative con la Giunta del sindaco Pd Katia Tarasconi per ricavarne parcheggi a uso pubblico.

Poca trasparenza

«L’assessore Adriana Fantini, cercando di uscire dal vicolo cieco in cui si è infilata, conferma le mie affermazioni: ora pretendiamo trasparenza e che si relazioni dettagliatamente in Consiglio sulla trattativa per ottenere i posti auto», scrive Papamarenghi in una nota. «Ancora una volta l’amministrazione Tarasconi si dimostra poco trasparente con i piacentini e con il Consiglio comunale. La trattativa per alcuni spazi dello scheletro di via X Giugno, che avevo segnalato di fronte a Consiglieri all’oscuro di tutto, esiste ed è già avanzata. Oggi, grazie alle dichiarazioni dell’assessore all’Urbanistica a IlPiacenza.it, ne abbiamo conferma: un ennesimo schiaffo alla comunità. Ho sollecitato più volte sindaco e assessore a riferire in Aula, ma non è arrivata alcuna risposta. Le ammissioni emergono solo attraverso interviste ai giornali, mentre in Consiglio regna il silenzio».

Papamarenghi ricorda anche i precedenti tentativi di smentita: «Prima con le dichiarazioni dell’assessore intervistato da Libertà, poi con quelle del sindaco che mi ha accusato di “allusioni” in modo arrogante e ingiustificato. Oggi i fatti confermano le mie affermazioni. Io ho una sola parola e la spendo sempre in maniera documentata e dimostrabile. Quante volte l’opposizione e alcune Associazioni hanno chiesto al Comune di partecipare all’asta per acquisire l’immobile e destinarlo a parcheggi, soluzione utile anche al nodo di piazza Cittadella? Allora si operò considerandolo non prioritario. Oggi però, mentre peggiora il degrado attorno all’edificio, il privato che ha comprato l’immobile cercherà giustamente un ritorno economico. Perché le proposte della minoranza e della società civile continuano a essere ignorate?».

Quali contropartite?

Per l’esponente dell’opposizione di centrodestra «nuovi posti auto in quella zona sono l’unica via praticabile, ma al giusto costo e con la massima chiarezza. Il Consiglio deve essere informato subito e nel dettaglio. L’assessore Fantini continua a glissare sulla questione centrale: quali sono le contropartite di questa trattativa? Non si può gestire un Comune come un’aziendina privata, tenendo all’oscuro la città e chiedendo poi al Consiglio di ratificare silenziosamente a cose fatte».

Questo metodo «ha già prodotto disastri politici e amministrativi come il capolavoro di piazza Cittadella. Continuare così significa ripetere, peggiorando, gli stessi errori», conclude Papamarenghi.