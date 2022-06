Patti Smith: la Banca di Piacenza porta la sacerdotessa del rock a Santa Maria di Campagna

Patti Smith canterà a Piacenza. La grande artista americana sarà la superstar delle celebrazioni dei 500 anni di Santa Maria di Campagna. L’appuntamento con Patti Smith è per martedì 28 giugno alle 21,15. La sua esibizione, dal titolo “An Evening of Poetry and Music”, si terrà nel piazzale antistante la Basilica del Tramello.

Un regalo alla città

L’autrice di successi indimenticabili come Because The Night e People Have The Power, attualmente in tour in Europa, è un regalo alla città della Banca di Piacenza. E va raccontato come si sia arrivati a questa serata che di certo sarà indimenticabile. Il risvolto è emerso ieri durante la conferenza stampa tenuta presso l’Istituto di credito per presentare l’evento con i vertici di via Mazzini capitanati dal presidente del Consiglio d’amministrazione Giuseppe Nenna.

Patti e San Francesco

Qualche mese fa, in un incontro del Comitato organizzativo per le celebrazioni dei 500 anni di Santa Maria di Campagna è uscita la notizia dell’interesse di Patti Smith per il mondo francescano e delle sue visite presso i principali monumenti religiosi e conventuali che ospitano quest’Ordine.

Il particolare della storia di colei che ha rivoluzionato il rock fin dagli Anni 70 non poteva che incuriosire in primis il presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani. Così, in accordo con padre Secondo Ballati, sono partiti i contatti con l’entourage di Patti Smith. Fino all’accordo che ha inserito anche la data di Piacenza tra le esibizioni della cantautrice che è considerata dalla rivista Rolling Stone una dei primi 50 artisti di tutti i tempi.

Posti su prenotazione, ma…

Il concerto di Patti Smith del 28 giugno, a cui potrebbe partecipare anche il figlio dell’artista 75enne di Chicago, è gratuito e offerto dalla Banca di Piacenza. I posti previsti in piazzale delle Crociate sono circa 500, tutti su prenotazione (da lunedì 13 giugno si può effettuare sul sito della Banca). Ma vista la grande risonanza dell’evento, dalle parti di via Mazzini stanno già pensando a come consentire una maggior partecipazione di pubblico alla serata con la grande artista. E l’idea di un collegamento via maxi schermo in qualche altro luogo della città sembra stia prendendo piede.