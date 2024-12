Paver dona un super software all’Ausl di Piacenza per la cura dei malati oncologici

Paver: “Di solito a un compleanno si riceve un regalo. Invece la generosità di quest’azienda che festeggia i suoi 60 anni la dice lunga: è lei che dona alla nostra comunità uno strumento prezioso per la cura dei malati oncologici; e noi siamo qui per dirle grazie e rendere omaggio alla sua grande generosità”. Con queste parole, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi stamattina ha salutato la platea nella sala colonne dell’ospedale cittadino durante la cerimonia per la donazione del software Limbus all’Azienda sanitaria da parte di Paver Spa.

Nel suo intervento, Giuseppe Parenti, fondatore di Paver, ha sottolineato il fondamentale ruolo sociale delle imprese, un valore aggiunto che va preservato e incentivato. Parole a cui hanno fatto eco anche i ringraziamenti dei vertici dell’Ausl all’ingegner Parenti, alla sua azienda e alla sua famiglia, presente all’evento: “Tutti insieme hanno scelto di donare innovazione alla sanità piacentina in occasione di questo 60° anniversario, dimostrando ancora una volta il forte legame con il territorio e la comunità”.

Un salto di qualità

Davanti a un parterre delle grandi occasioni – presenti tra gli altri il prefetto Paolo Ponta, il vescovo emerito Gianni Ambrosio e il colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei Carabinieri – la direttrice della Radioterapia dell’Ausl, Daniela Piva, da domani in pensione, ha spiegato le caratteristiche di Limbus. Il software, basato sull’intelligenza artificiale, offre un innovativo sistema di “autocontornazione” utilizzato ancora in pochi ospedali italiani. Con la massima precisione, Limbus permetterà agli specialisti piacentini di identificare le aree bersaglio da trattare e gli organi sani da proteggere durante la radioterapia. Una tecnologia, quella donata da Paver, che migliorerà la personalizzazione, la velocità e l’efficacia delle cure, così come la sicurezza del paziente, offrendo un supporto fondamentale per patologie oncologiche come tumori alla prostata, al retto, alla sfera otorino, alla mammella, al polmone e al cervello.