Piacentina star di OnlyFans nasconde al Fisco compensi per 140mila euro

La Guardia di Finanza di Piacenza ha acceso i riflettori sul complesso settore della New Economy tra cui spicca anche OnlyFans. Così una nota digital content creator locale, attiva su questa piattaforma online, è finita al centro di un’importante verifica fiscale. Secondo le Fiamme Gialle, la professionista avrebbe omesso di dichiarare circa 140mila euro di compensi.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Tenenza di Fiorenzuola d’Arda, si legge in una nota del Comando provinciale. Gli investigatori hanno analizzato attentamente il profilo di una professionista residente nella provincia piacentina. La creator vanta una presenza consolidata sul web e un seguito molto vasto tra gli utenti. Su Instagram conta circa 150.000 follower, mentre su TikTok ha superato 1,6 milioni di “Mi piace”.

Foto e video esclusivi

Questi canali social servivano principalmente per diffondere video di intrattenimento e fidelizzare il pubblico. Tuttavia, il vero fulcro del suo giro d’affari era rappresentato dall’attività su OnlyFans. Qui la donna pubblicava fotografie e video esclusivi per un pubblico adulto, accessibili solo tramite abbonamento. E gli addetti ai lavori la consideravano una delle creator italiane più seguite e remunerative del sito.

Le indagini finanziarie hanno svelato un meccanismo di guadagno molto articolato e costante nel tempo. Oltre ai normali canoni mensili, la professionista percepiva numerose donazioni dirette dai propri estimatori. In gergo digitale queste somme sono definite “tips”, ovvero mance inviate per sostenere economicamente la creator. I finanzieri hanno documentato che tali pagamenti avvenivano spesso senza una controprestazione immediata di contenuti.

Nonostante l’esercizio abituale dell’attività, i proventi non venivano dichiarati all’Agenzia delle Entrate. I 140mila euro accertati rientrano nella categoria dei redditi da lavoro autonomo e la normativa vigente impone che tali somme siano soggette a tassazione secondo l’articolo 53 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).

Aggiornamento costante

L’intervento delle Fiamme Gialle fa parte di una strategia nazionale per contrastare l’evasione nei settori più innovativi. La Guardia di Finanza sta infatti aggiornando costantemente i propri strumenti di indagine telematica. L’obiettivo è monitorare influencer e creator che monetizzano la propria visibilità online. Spesso questi ambiti vengono percepiti, erroneamente, come zone franche che sfuggono ai controlli dello Stato.

Il Comando provinciale di Piacenza ha ribadito che la notorietà web non garantisce affatto l’invisibilità fiscale. Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire equità e una concorrenza leale tra professionisti. L’operazione conferma il ruolo centrale del Corpo a presidio della legalità economica in tutto il Paese. E la lotta all’evasione fiscale resta una priorità per assicurare un sano sviluppo del sistema economico italiano.