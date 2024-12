Piacenza, la denuncia del Garante: morto un detenuto nel carcere delle Novate

Piacenza: morto un giovane carcerato nella Casa circondariale Le Novate. A dare la notizia è il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri. In un comunicato afferma che “un detenuto di origine tunisina di 27 anni di età è deceduto questa mattina a causa di un evento critico ancora in corso di definizione tra l’accidentalità e il suicidio, ma in ogni caso dobbiamo ricordare che è morto un uomo”.

Cavalieri ricostruisce anche la dinamica del decesso: “L’uomo, collocato nella sezione di isolamento, era stato trasferito a Piacenza da Ferrara per provvedimento disciplinare. All’inizio della sua presenza a Piacenza gli è stato attribuito un rischio suicidario medio, successivamente tolto. In Emilia-Romagna c’è una crisi del sistema penitenziario: basta pensare che nel 2024 ci sono stati 5 suicidi; e ogni giorno registriamo almeno un caso di autolesionismo, ovvero comportamenti che quando non mettono a rischio la vita mettono a rischio la salute dei detenuti”.

Quello di Piacenza, aggiunge il Garante, “sembra così un atto dimostrativo finito male, in quanto il detenuto è probabilmente caduto e quindi morto sul colpo. Questo evento segue un analogo fatto avvenuto a Modena, dove sempre un giovane detenuto straniero aveva tentato il suicidio e ora si trova ricoverato in coma”.

Triste primato

Il 2024, con i suoi 244 morti (di cui 89 suicidi, 5 in Emilia-Romagna) nei luoghi di detenzione italiani, si conferma come l’anno record per le morti in carcere. E a contribuire a questo triste primato è anche il decesso avvenuto oggi nel carcere di Piacenza.

L’anno che sta per chiudersi, conclude la nota di Cavalieri, registra anche un altro record negativo, quello del sovraffollamento: al 16 dicembre 2024 (data dell’ultima rilevazione disponibile), i detenuti nelle carceri italiane sono saliti a 62mila, mentre i posti realmente disponibili si fermano a circa 47mila, con un tasso di sovraffollamento del 132,6%.