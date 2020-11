Piacenza, il giorno del Klimt e dell’Ecce Homo: Sgarbi, riapriamo i musei dal 4 dicembre

Klimt ed Ecce Homo: Vittorio Sgarbi non poteva mancare all’apertura delle due grandi mostre di Piacenza. La prima, dedicata al ritorno del Ritratto di Signora nella Galleria Ricci Oddi, che apre i battenti in diretta streaming alle 11; la seconda, sempre in diretta streaming, alle 16.30, con l’ostensione del capolavoro di Antonello da Messina a Palazzo Galli, evento organizzato dalla Banca di Piacenza e dall’Opera pia Alberoni.

In città già da ieri, il critico d’arte e deputato ha inaugurato insieme con il presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani la collezione Ghittoni, recentemente acquisita dall’istituto di credito di via Mazzini ed esposta sempre a Palazzo Galli in sala Fioruzzi.

“Il 2 dicembre sarà discusso il mio ricorso al Tar contro la chiusura dei musei, per me non motivata perché li considero un servizio essenziale”, ha detto Sgarbi. “Penso che vincerò, ma comunque già il 4, con il nuovo Dpcm, dovrebbe essere possibile riaprirli”. Tutti i particolari nell’articolo e nel video di Piacenza Diario a cura di Mirella Molinari e Laura Parmeggiani.