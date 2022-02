Bufera su Piacenza: arresti dei Carabinieri, indagati sindaci e funzionari in Val Trebbia

Provincia di Piacenza: maxi operazione del Comando dei Carabinieri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Sarebbero stati eseguiti 11 arresti (4 persone tradotte in carcere e 7 ai domiciliari) e 37 sarebbero gli indagati tra sindaci, funzionari tecnici, in particolare dell’alta Val Trebbia, oltre ad alcuni imprenditori. Ancora massimo riserbo sui nomi degli amministratori coinvolti. Si tratta comunque di un’indagine che potrebbe avere anche effetti consistenti sull’imminente campagna elettorale per il sindaco di Piacenza.

Le accuse a carico degli indagati sono pesantissime: associazione per delinquere; concussione; corruzione; abuso d’ufficio; traffico di influenze illecite; turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; falso materiale e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale; truffa e voto di scambio.

Altri particolari nell’articolo di PiacenzaOnline.