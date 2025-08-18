Piacenza: dai pensionati ai giovanissimi, in provincia lo spaccio e l’uso di droga non hanno età

Piacenza: un arresto in flagranza per spaccio di droga e diverse segnalazioni per uso personale di stupefacenti nel corso del ponte di Ferragosto. È il bilancio dei carabinieri del Comando provinciale che nel weekend hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, e non solo con particolare riguardo alle aree della Val Trebbia e della Val Tidone più interessate in questi giorni da un significativo afflusso turistico e giovanile.

L’arresto del pensionato

Nel tardo pomeriggio del 14 agosto, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno arrestato in flagranza di reato un 69enne residente ad Alseno, ritenuto responsabile di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i militari hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un 58enne residente in provincia.

Quest’ultimo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina, confermando di averla appena acquistata dal pensionato. La sostanza è stata sequestrata e l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di stupefacenti.

I carabinieri quindi si sono recati a casa del pensionato e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi di cocaina, suddivisi in tre dosi pronte per lo spaccio, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e a 395 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita.

Tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nella giornata del 16 agosto 2025, il giudice del Tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 69enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Polizia giudiziaria.

Le segnalazioni per uso personale

Sempre durante il ponte di Ferragosto, i militari delle diverse stazioni hanno riscontrato numerosi episodi di detenzione per uso personale di stupefacenti. Sono state segnalate otto persone, tutte trovate in possesso di modici quantitativi di droga destinata all’uso personale.

In particolare, il 16 agosto, a Corte Brugnatella i carabinieri di Marsaglia hanno segnalato due 19enni, un disoccupato e uno studente, trovati in possesso di oltre 3 grammi di hashish e di uno spinello già confezionato.

Il giorno precedente, a Rivergaro, tre 20enni milanesi – un operaio, un barista e uno studente – sono stati sorpresi con 6 grammi di hashish; mentre nella stessa giornata a Gragnano Trebbiense un 48enne piacentino è stato controllato e trovato con quasi 3 grammi di eroina.

Sempre il 15 agosto, ad Agazzano, un operaio 20enne residente in zona è stato segnalato con 2,6 grammi di hashish. La sera del 14 agosto, a Castel San Giovanni, un 22enne già sottoposto a misura di obbligo di dimora ha consegnato spontaneamente ai carabinieri 1,6 grammi di hashish.

Infine, nella notte del 13 agosto a Bobbio, lungo la SS 45, due operai alessandrini di 28 e 35 anni sono stati trovati rispettivamente con una dose di cocaina cadauno e alcuni grammi di marijuana. In totale sono stati sequestrati quasi 20 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina, marijuana ed eroina.

La droga è stata debitamente sequestrata e assunta in carico, in attesa di autorizzazione alla distruzione. Tutti i soggetti sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative, conclude la nota dei carabinieri di Piacenza.