Piacenza seconda in Emilia-Romagna per imprese straniere

Piacenza seconda provincia dell’Emilia-Romagna per imprese guidate da stranieri. Le analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Emilia (su dati Infocamere) evidenziano infatti che nel 2024 sono salite a 3.980 unità, con un aumento del 4,9% rispetto al 2023. E Piacenza, con una quota che arriva al 15,6%, si attesta così al secondo posto regionale per l’incidenza di queste realtà sul totale delle attività imprenditoriali, spiega una nota camerale.

Edilizia, commercio e…

La classifica sulla presenza settoriale pone al primo posto l’edilizia, con un numero di imprese guidate da stranieri pari a 1.700 unità (il 42,7% sul totale) e un aumento del 3%. Non dissimile è il trend delle attività afferenti al commercio (770 imprese, pari al 19,3% sul totale), che hanno chiuso il 2024 con 35 unità in più rispetto all’anno precedente (+4,8%). Seguono i servizi rivolti alle imprese: con 494 unità attive contro le 458 del 2023, aumentano del 7,9% e rappresentano il 12,4% del totale.

Sono poi in forte aumento altri tre comparti: quello delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con 379 unità (9,5% del totale) e un +7,4% rispetto al 2023; quello del manifatturiero (6,8% del totale) che sale da 255 a 272 unità (+6,7%); e quello dei servizi alla persona con 267 imprese attive (il 6,7% del totale), in aumento del 6,4%. Infine, risultano in aumento (+6,6%) anche le imprese a guida straniera presenti in agricoltura, attestate a 97 unità (2,4% del totale).

Natura giuridica e provenienza

L’analisi sulla natura giuridica delle imprese guidate da stranieri evidenzia che, per la maggior parte, sono imprese individuali, con 3.226 unità che incidono per l’81,1% sul totale di quelle guidate da stranieri in provincia di Piacenza. Seguono le società di capitale con 553 unità (13,9%), le società di persone con 178 unità (4,5%), le cooperative-consorzi e altre forme con 23 unità (0,5%).

Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole 3.226 imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l’Albania, con 561 imprese individuali e una quota del 17,4% sul totale delle imprese a guida straniera in provincia di Piacenza.

Seguono gli imprenditori di diversi Paesi Extra-UE che contano una presenza rilevante tra le imprese piacentine: Marocco con 377, Macedonia (259), Cina (208), Ucraina (135) e Bosnia ed Erzegovina con 121. Il primo Paese comunitario presente in graduatoria è la Romania con 303 imprese individuali guidate da cittadini provenienti dal Paese dei Carpazi, conclude la nota della Camera di commercio dell’Emilia.