Piacenza s’interroga sul disastro neve

Piacenza in tilt per una nevicata annunciata. Copiosa forse più del previsto, ma che per una fetta rilevante dei cittadini poteva essere gestita molto meglio. Tanto che sui social sono “fioccate” centinaia di proteste e di polemiche sui disservizi dal centro storico alla periferia, con i piacentini che s’interrogano su quello che non ha funzionato. Dal canto suo l’Amministrazione comunale si difende senza nessun cenno di autocritica, come racconta l’articolo di Mirella Molinari su PiacenzaDiario, corredato da una galleria fotografica dell’emergenza neve.