Piantedosi: il ministro dell’Interno presenta il dossier sulle attività del Viminale nel 2024

Piantedosi: tradizionale appuntamento di Ferragosto con il ministro dell’Interno. In collegamento dal Viminale, ha esposto il dossier sui primi 7 mesi di attività delle Forze dell’ordine (clicca qui per consultare il documento).

“Oggi è l’occasione per ringraziare chi trascorre questa festività al lavoro per garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini”, ha detto Matteo Piantedosi, affiancato dai sottosegretari Nicola Molteni, Emanulele Prisco e dai vertici di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Dipartimento della Protezione civile e Capitanerie di porto.

“Questo Ferragosto vede impegnati su tutto il territorio nazionale complessivamente 53.461 operatori delle Forze di polizia. In particolare, sono 1.407 le unità della Polizia ferroviaria a presidio di treni e stazioni e 1.300 le pattuglie della Polizia Stradale che controllano le autostrade e le principali arterie del Paese. Per le Capitanerie di Porto saranno impegnati 2 mila operatori con l’ausilio di mezzi aerei e navali”.

I dati del Viminale

Poi il ministro dell’Interno è passato all’esposizione del dossier. “Questo Governo, fin dal suo insediamento, ha investito molto sulla sicurezza delle nostre città e lo ha fatto agendo su più fronti. Abbiamo rafforzato la presenza delle Forze di Polizia nei luoghi più frequentati e in quelle aree più esposte a fenomeni di criminalità, anche per accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini. In questo ambito dal 16 gennaio dello scorso sono state avviate operazioni interforze ad ‘Alto Impatto’ a Roma, Milano e Napoli, poi progressivamente estese alle altre aree metropolitane del Paese, che hanno interessato le stazioni ferroviarie e le zone limitrofe, i quartieri della movida e le piazze di spaccio”.

Più di 1.800 le operazioni realizzate fino ad oggi, ha evidenziato il titolare del Viminale, “che hanno visto impegnati più di 86mila operatori delle Forze di polizia e che hanno permesso di controllare 715mila persone, arrestarne 1.400 e denunciarne oltre 8.800. Particolarmente significativi i risultati raggiunti nei principali scali delle tre maggiori città metropolitane dove, grazie all’impegno costante delle Forze di Polizia e dei militari dell’Esercito, si è registrata, rispetto al 2023, una diminuzione dei reati e in particolare di quelli predatori”.

La violenza contro le donne

Dati che secondo Piantedosi “ci incoraggiano a fare ancora di più per garantire maggiore legalità e contrastare crimini odiosi che spesso vedono come vittime persone fragili e indifese. Tra questi anche i gravissimi atti di violenza contro le donne che, purtroppo, si sono verificati anche in questi ultimi giorni (174 i femminicidi da inizio 2023 al 31 luglio 2024, ndr)”.

Oltre “allo sforzo investigativo per assicurare subito alla giustizia gli autori di questi vili reati, siamo impegnati per rafforzare le azioni di prevenzione e tutela potenziando anche gli strumenti di indagine e di azione giudiziaria, come dimostrano le recenti modifiche al ‘Codice Rosso’. Fondamentale anche il lavoro svolto dalle nostre Forze dell’ordine. Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno attivato su tutto il territorio 379 luoghi dedicati all’ascolto protetto delle vittime con l’impiego di personale formato per interagire con chi ha subìto violenza sia nel primo contatto in situazioni di emergenza sia per affiancarle nel percorso di denuncia”.

Sbarchi e partenze

Secondo il ministro “altri importanti risultati sono stati raggiunti sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare grazie ad una articolata strategia che ha visto, in particolare, il rafforzamento della collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori: accanto al tradizionale supporto per rafforzarne la capacità operativa e di controllo delle frontiere marittime e terrestri, abbiamo affiancato anche importanti investimenti su quei territori”.

Solo quest’anno, ha spiegato Piantedosi, “è stata impedita la partenza di quasi 60mila migranti dalle coste di Libia e Tunisia, Paesi dai quali peraltro, con il sostegno delle organizzazioni internazionali, oltre 9mila migranti solo negli ultimi 6 mesi hanno beneficiato di rimpatri volontari assistiti. Una strategia a 360 gradi che quest’anno ha portato ad una riduzione degli sbarchi sulle nostre coste di oltre il 62% rispetto al 2023 (da 88.939 a 33.480, ndr), a fronte di un aumento degli arrivi superiore al 150% lungo la rotta del Mediterraneo Occidentale (Spagna, ndr) e del 57% su quella Orientale (Grecia, ndr). Particolarmente significativo è quanto avvenuto a Lampedusa dove nei primi 7 mesi di quest’anno sono arrivati 21mila migranti, pari a meno 64% rispetto allo stesso periodo del 2023 quando erano stati ben 58mila”.

Rimpatri, scafisti e trafficanti

Anche i risultati raggiunti sul fronte dei rimpatri, per il ministro dell’Interno sono confortanti: “Fanno segnare un aumento del 20%, anche grazie alle recenti operazioni straordinarie condotte da tutte le Questure per allontanare dal nostro Paese i migranti irregolari. Rimane fondamentale su questo fronte lo sforzo messo in campo per potenziare la rete dei CPR, strutture necessarie per garantire l’effettivo allontanamento dei soggetti pericolosi per l’ordine pubblico o autori di gravi reati”.

Sono dati che “ci incoraggiano a fare ancora di più nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Sono 118 gli arrestati da gennaio ad oggi – di cui 40 scafisti e 78 trafficanti – con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente a fronte della già segnalata importante contrazione degli sbarchi”.

L’aumento degli incendi

Poi Piantedosi ha parlato dell’emergenza incendi: “Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco per il grande lavoro che stanno svolgendo per contrastare il grave fenomeno degli incendi boschivi, aumentati quest’anno del 27%. Sono migliaia le risorse che operano ogni giorno su questo fronte, anche grazie ai 27 presidi costituiti presso Parchi Nazionali e Aree protette. Un gravoso impegno che si aggiunge alle già complesse attività svolte quotidianamente dai nostri Vigli del Fuoco”.

Grande lavoro

Tutto ciò, secondo il titolare del Viminale, “è frutto di un grande lavoro di squadra per il quale voglio ancora una volta rinnovare la mia gratitudine a tutto il personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e delle Capitanerie di porto”. Dedizione e professionalità “sono la vostra cifra distintiva e il motivo che rende il Paese fiero di voi”, ha concluso Piantedosi.