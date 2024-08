Piacenza va in tv: prima serata su La5 con il concerto di Yoga Radio Bruno Estate 2024

Piacenza si appresta a vivere una serata da star televisiva. L’appuntamento è lunedì 19 agosto in prima serata su La5. Alle 21,10 il canale Mediaset (al tasto 30 del digitale terrestre) proporrà il concerto di Yoga Radio Bruno Estate tenuto in piazza Cavalli il 9 luglio scorso. L’occasione per rivivere un evento che ha fatto di Piacenza la capitale della musica italiana davanti a circa ottomila spettatori.

Cast stellare

Tra i protagonisti del concerto, presentati da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, due vincitori di Sanremo: Angelina Mango (2024) e Francesco Gabbani (2017); poi Annalisa e Tananai, Aaron e i The Kolors, Achille Lauro, Noemi, Mr. Rain, Bigmama; senza dimenticare le esibizioni di Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Rose Villain, Michele Bravi, Berna, Mida e Holden; il tutto condito da un tocco internazionale, grazie a Sophie And The Giants, special guest dal Regno Unito.

Non solo musica

Una serata ricca di emozioni, realizzata da Radio Bruno in collaborazione con il Comune di Piacenza, che riproposta lunedì prossimo in prime time su La5 consentirà ai telespettatori di godersi qualcosa in più, con le immagini di backstage e le interviste esclusive ai loro beniamini. Insomma, un evento da non perdere per chi c’era e vuol rivivere il clima di piazza Cavalli, e per chi non ha partecipato e potrà immergersi in un concerto unico made in Piacenza.