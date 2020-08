Ponte di Genova, tra i protagonisti dell’opera la piacentina FM Gru

Il nuovo ponte di Genova è stato costruito anche grazie al contributo della FM di Pontenure. L’azienda piacentina ha realizzato infatti le sei gru utilizzate per erigere i 18 sostegni alti 40 metri della nuova infrastruttura. Poggiate su una speciale base plastica ultra resistente, le gru venivano spostate via via che si terminava la costruzione di una delle pile in cemento armato.

Dopo la tragedia del Ponte Morandi, «è stata per noi una grande soddisfazione aver contribuito a una sfida così significativa per tutta l’economia italiana», dicono da Pontenure. E all’inaugurazione del Ponte San Giorgio in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Genova c’è anche una delegazione della FM. Tutti i particolari su PiacenzaOnline.