Estate in mascherina: quanti la usano davvero?

Mascherina sì, mascherina no. Come ci stiamo comportando? Purtroppo più di un italiano su quattro (il 27%) non la indossa. Oppure lo fa raramente. Quindi senza curarsi del pericolo di contagio e oltretutto senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia di Covid-19.

Il dato emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè sull’estate ai tempi del Coronavirus. E il report evidenzia una tendenza ad abbandonare alcune delle “buone pratiche” che durante il lockdown, e nelle primissime settimane successive alla chiusura, erano adottate pressoché dalla totalità del Paese. Dall’utilizzo delle mascherine al distanziamento di almeno un metro; dal divieto di assembramenti al rispetto di norme igieniche fondamentali, a partire da lavaggio delle mani.

Mascherina in vacanza

Se una cospicua fetta di cittadini è diventata “allergica” alle mascherine, c’è comunque un 32% di italiani che dichiara di usarla spesso; mentre un 44% la indossa addirittura sempre, soprattutto in vacanza. Un dato che secondo Coldiretti evidenzia un’attenzione maggiore da parte di chi è in viaggio rispetto a quanto accade normalmente nelle città.

Lo testimonia anche il fatto che il 35% dei vacanzieri trascorre l’estate 2020 evitando il più possibile contatti con altre persone e restando da soli o con la propria famiglia. A questi si aggiunge un altro 59% che andrà in vacanza con gli amici più stretti e fidati; mentre solo un 8% di “temerari” non rinuncia alle vacanze di gruppo, cercando anche di fare nuove conoscenze.

In Italia ma non in albergo

Nell’estate del Coronavirus l’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita. Sempre secondo il report Coldiretti/Ixè viene scelta come meta nel 93% dei casi rispetto all’86% dello scorso anno.

Tuttavia l’emergenza sanitaria ha portato i 34 milioni di italiani in viaggio per vacanze quest’estate a ricalibrare le scelte di alloggio rispetto agli anni scorsi. Con un crollo di chi sceglie gli alberghi a favore di chi utilizza case, di proprietà o meno, per assicurarsi, mascherina o no, anche in vacanza le stesse condizioni di sicurezza delle mura domestiche.

Agriturismi in crescita

Incoraggiante, continua la nota di Coldiretti, la situazione per gli agriturismi. Spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola, e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi più sicuri per le ferie estive. Perché in questo contesto è più facile garantire il rispetto delle misure di precauzione per difendersi dal contagio.

Più vicini a casa

Infine, l’altra novità di quest’estate in mascherina sta nel fatto che un italiano su quattro (il 25%) ha scelto una destinazione vicino a casa, all’interno della propria regione di residenza. E questo nonostante il via libera agli spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.