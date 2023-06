Quadro: serata da brividi a Fiorenzuola per il gran finale di Nuove Esplosioni Festival

“Quadro”: sarà una serata da brividi, da vivere col fiato sospeso, quella del gran finale del Nuove Esplosioni Festival, organizzato in Val d’Arda da Sciara Progetti. L’appuntamento è a Fiorenzuola sabato 24 giugno, alle 21 in piazza Cavour.

Teatro verticale

Realizzato a 40 metri d’altezza dalla compagnia eVenti Verticali (nata nel 2006 da un’idea di Andrea e Luca Piallini), “Quadro” ha già fatto con successo il giro del mondo, dalla Danimarca alla Cina, all’Italia, spiega una nota dedicata alla serata. Di che cosa si tratta? Del cosiddetto teatro verticale. È un linguaggio, volto anche a superare la paura del vuoto, che si serve di diverse forme artistiche. Un mix che va appunto dal teatro al circo; dalla grafica all’acrobatica; dalla danza alla musica; dalla visual comedy alle nuove tecnologie. Il tutto per esprimersi su inusuali e sorprendenti scenari che sono torri, facciate, campanili, mura, falesie, alberi e grandi spazi aperti.

“Quadro” nasce da un sogno: danzare su una parete volante; un palco aereo di 50 metri quadrati, con 4 grandi fori a far da quinte, prosegue la nota. Con questo gioco lento di prospettive che si confondono e si intrecciano, quattro danzatrici si muovono sul bianco palco come matite su un foglio vuoto, come colori su una tela intonsa pronta a dipingersi di salti acrobatici e di voli sospesi a mezz’aria.

Le prenotazioni

L’ingresso per assistere a “Quadro”, ultima serata del Nuove Esplosioni Festival di Sciara Progetti diretto da Ture Magro, è libero; ma con prenotazione obbligatoria tramite email lab@sciaraprogetti.com, telefono +39 328 4057617 e su Evenbrite.

Nuove Esplosioni Festival è una manifestazione sostenuta da Fondazione Piacenza e Vigevano, dai Comuni di Fiorenzuola d’Arda e di Vernasca; si svolge in collaborazione con i Comuni di Morfasso, Lugagnano, Castell’Arquato, associazioni e imprese del territorio piacentino.