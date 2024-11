Qualità della vita: Piacenza al 46° posto, maglia nera dell’Emilia-Romagna

Qualità della vita: Piacenza si conferma al 46° posto della classifica delle province italiane stilata da Italia Oggi e giunta alla 26ª edizione. Nessun recupero, dunque, rispetto allo scorso anno, quando aveva perso ben 10 posizioni rispetto al 36° posto del 2022. In più, come vedremo, Piacenza diventa la maglia nera dell’Emilia-Romagna, seppur nel novero di una qualità della vita definita accettabile dai parametri del report.

Testa-coda

Il podio della classifica 2024 emerso dall’indagine di Italia Oggi con Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, incorona Milano. Al 2° posto Bolzano, seguita dalla new entry Monza Brianza, che scalza Bologna scesa in 4ª posizione, seguita da Trento, a completare la top five nazionale. Di contro, fanalini di coda sono Agrigento (105° posto), Reggio Calabria (106°, ha perso 11 posizioni) e Caltanissetta (107°). Un testa-coda che conferma una frattura tra il nord e il sud del Paese.

Questi risultati, che evidenziano via via le province e i capoluoghi che offrono le migliori condizioni di benessere alla popolazione, sono il frutto dell’analisi dei dati su 9 indicatori: affari e lavoro; ambiente; reati e sicurezza; sicurezza sociale; istruzione e formazione; popolazione; sistema salute; reddito e ricchezza; turismo (aggiunto da questa edizione).

Focus Emilia-Romagna

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, se Bologna è scesa al 4° posto nazionale, Parma ha scalato di tre gradini, passando dalla 7ª alla 10ª posizione. Bel risultato di Ravenna che sale di 13 caselle e arriva all’11° posto. La provincia di Forlì-Cesena scende di un gradino e si piazza 16ª, ma fa meglio di Modena, passata dal 13° al 17° posto. Restando nella top 20, Reggio Emilia resta ai piani alti, al 19° posto, ma perde 5 posizioni. Rimini invece scivola di ben 12 gradini e si ferma in 33ª posizione. La palma del miglior exploit spetta invece a Ferrara, che nel 2024 ha scalato la classifica dal 48° al 27° posto, guadagnando in un colpo ben 21 caselle. Lascia così la maglia nera regionale proprio sulle spalle di Piacenza, rimasta ferma in 46ª posizione.

Le province limitrofe

Ai confini di Piacenza, la provincia di Cremona nella classifica della qualità della vita di Italia Oggi è salita al 25° posto nazionale, dopo aver guadagnato ben 11 posizioni rispetto al 2023; Lodi ne ha perse 10 ed è in 49ª posizione, mentre Pavia ha raggiunto la 50ª piazza, risalendo la classifica di 5 gradini. Passando dalla Lombardia al Piemonte e alla Liguria, Alessandria è scivolata di due posizioni e si trova al 70° posto; la provincia di Genova, con un balzo di 14 gradini, ha conquistato invece la 43ª posizione nazionale.