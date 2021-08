Raffaella Arzani: il mio cammino dalla musica alla fede

Raffaella Arzani: dalla lirica al jazz, passando per il gospel, fino alla scoperta delle fede, quella vera, quella che ti cambia la vita. Cantante, direttore di coro e docente di recitazione, Raffaella è un’artista di successo, ben conosciuta e non solo a Piacenza. Poi un giorno le capita qualcosa che la porta a riflettere diversamente, a chiedere di più al suo quotidiano, alla ricerca di risposte più profonde. Risposte che sono arrivate lungo un percorso di gioia e di approfondimento anche con un corso di teologia tenuto al Collegio Alberoni di Piacenza… Tutti i particolari di una storia da non perdere nella bella intervista a Raffaella Arzani firmata da Mirella Molinari su Piacenza Diario.