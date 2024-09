Regionali, Argellati e Putzu in campo: l’annuncio di Forza Italia con i Liberali Piacentini

Elezioni regionali: Forza Italia annuncia i primi due nomi piacentini che scenderanno in campo alle elezioni del 17 e 18 novembre per il rinnovo dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, a sostegno della candidata presidente del centrodestra Elena Ugolini.

Si tratta di un sindaco rieletto lo scorso giugno, Gianluca Argellati, primo cittadino di Vigolzone, vice del segretario provinciale azzurro Marcello Minari; e di una vecchia conoscenza del mondo dei moderati, come Filiberto Putzu, consigliere comunale a palazzo Mercanti dei Liberali Piacentini, Associazione presieduta da Antonino Coppolino.

Per completare la lista dei quattro candidati di Forza Italia alle Regionali mancano ancora le due figure femminili, che saranno annunciate a breve e potrebbero riservare altre sorprese. Ma vediamo il comunicato con cui le due forze politiche annunciano le candidature di Argellati e Putzu.

«La segreteria provinciale di Forza Italia Piacenza si prepara alla trasferta di venerdì 6 settembre a Bellaria Igea Marina, dove, nell’ambito della festa nazionale di Forza Italia Giovani, ci sarà il lancio della campagna elettorale per le Regionali di metà Novembre, nella quale il centrodestra scenderà compatto in campo a sostegno della candidatura di Elena Ugolini per la presidenza.

A questo appuntamento parteciperanno i primi due candidati ufficiali di Forza Italia. Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone, appena rieletto per il secondo mandato, con una lunga militanza nel nostro partito, una passione profondamente radicata nella sua storia familiare ed una garanzia di grande impegno politico per una campagna elettorale di prim’ordine; e Filiberto Putzu, medico, consigliere comunale a Piacenza per i Liberali Piacentini, ma anch’egli con un passato importante nelle fila del nostro partito. Quello di Putzu è un ritorno pesante e significativo nel panorama politico provinciale piacentino, perché frutto di un percorso intrapreso dal Segretario Provinciale Minari con il Consigliere stesso e con il presidente dell’Associazione Liberali Piacentini Avv. Antonino Coppolino, che negli ultimi mesi hanno avviato una collaborazione politica volta in primo luogo a intensificare la presenza del pensiero moderato e liberale in seno al consiglio comunale cittadino ed in secondo luogo a portare avanti gli stessi valori anche nella campagna elettorale per le elezioni regionali.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Minari – di poter annunciare e portare a Bellaria questi due importanti nomi, in attesa di completare la rosa con le altre due candidate. Gianluca ha manifestato con grande convinzione la volontà di mettersi in gioco per il partito, anche in questa difficile tornata elettorale, dopo l’ottimo risultato delle politiche 2022 e soprattutto dopo la recente conferma a Vigolzone. È uno dei nostri Sindaci e corrisponde perfettamente al profilo politico e di esperienza amministrativa che Antonio Tajani ci ha chiesto di candidare per questa sfida. Lo stesso discorso vale per Filiberto che ha un importante passato nel nostro partito ed è risultato il più votato della sua lista sia nelle amministrative 2017 con Forza Italia sia nel 2022 con la lista a sostegno del compianto Avvocato Sforza Fogliani. I valori di Forza Italia e dei Liberali Piacentini sono da sempre affini e con questi due candidati riteniamo di poterli difendere sia in città che in provincia in modo efficace”.

“È con soddisfazione che l’Associazione Liberali Piacentini – interviene il presidente Coppolino – esprime un proprio candidato per l’importante impegno elettorale del rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna. E lo fa nella persona del dottor Filiberto Putzu che ha preso il posto in Consiglio comunale del compianto avvocato Corrado Sforza Fogliani, padre nobile dei Liberali Piacentini. La candidatura del dottor Putzu nelle file di Forza Italia vuole ribadire una collaborazione con un partito che ha sempre rappresentato l’anima liberale del centrodestra e che ha già visto in precedenti appuntamenti elettorali la presenza di più di un esponente della nostra Associazione”.

“Sono entusiasta – continua Argellati – di annunciare la mia candidatura come consigliere regionale in Emilia-Romagna per Forza Italia, in un momento in cui il nostro partito sta vivendo una vera e propria rinascita. Mi sento onorato di poter rappresentare quei valori che in questi anni sono stati sempre meno considerati. Voglio essere la voce di chi desidera una politica del fare e del fare bene, la voce dei moderati, dei costruttori di cattedrali che mettono il futuro del Paese davanti alle mere logiche del facile consenso, di chi con coraggio fa impresa, di chi scommette sul proprio lavoro e di chi crede nel merito. Questa candidatura non toglierà nulla ai miei concittadini di Vigolzone. Anzi, se avrò l’opportunità di essere eletto consigliere, continuerò a lavorare con lo stesso impegno del sindaco, portando le istanze della mia gente e di tutta la provincia in Regione.”

“Ringrazio – aggiunge Putzu – la Dirigenza Nazionale, Regionale e Locale di Forza Italia ed i Liberali Piacentini per l’opportunità che mi viene concessa. È una sorta di ritorno alle origini che mi consente di rinnovare e ricondividere i valori di Forza Italia e di rinvigorire l’anima liberale del fare politica sempre ribadita dai Liberali Piacentini: ridurre al massimo l’arbitrio del potere e garantire il più possibile l’individualità della persona. Come sempre mi impegnerò in questa nuova avventura con passione, chiarezza e determinazione.”

“Anche da Bologna esprimiamo soddisfazione – conclude Valentina Castaldini, Coordinatrice Emilia di Forza Italia – per il lavoro svolto in questi mesi dalla segreteria provinciale: ci viene richiesto da Antonio Tajani un grande sforzo per cercare di sovvertire gli equilibri politici che da troppo tempo dominano la nostra Regione e questo risultato può essere raggiunto solamente candidando profili di alto livello come Argellati e Putzu. Forza Italia anche a Piacenza vuole confermare il trend di costante crescita che vediamo a livello nazionale e che è garanzia per un centrodestra equilibrato e consapevole, in grado di parlare anche ad un elettorato moderato attento alla sostanza della politica”».