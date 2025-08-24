Romagna flagellata dal maltempo, decine d’interventi dei Vigili del fuoco

Romagna flagellata dal maltempo. Pioggia intensa e forte vento nella notte hanno colpito le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. In particolare con un violento nubifragio lungo il litorale adriatico, che ha causato ingenti danni.

Per ora non si segnalano vittime o feriti, ma come riferito dai Vigili del fuoco, sono stati decine gli interventi “per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati, rimuovere alberi e cartelloni caduti” e mettere in pratica “operazioni di prosciugamento”. Nel Riminense, “dove sono giunti rinforzi anche dai comandi di Forlì, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all’altezza di Bellaria-Igea Marina”.

L’allerta da Piacenza a Rimini

L’allerta gialla per rischio temporali è stata indicata anche per la giornata di oggi dalla Protezione civile, evidenzia l’Agenzia Dire. In Emilia-Romagna restano sotto osservazione costa, pianura, alta collina e montagna romagnola; costa e pianura ferrarese; pianura, collina e montagna bolognese; montagna e collina emiliana centrale; montagna e alta collina piacentino-parmense.

De Pascale: impegno straordinario

“Siamo vicini ai Comuni colpiti dal violentissimo nubifragio che nella notte si è abbattuto su diverse località della costa romagnola, in particolare nel cervese”, dichiara in una nota della Regione il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. “Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio; ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità, come accaduto in situazioni analoghe, anche del passato recente. Ognuno sta facendo la sua parte, per risollevarci già nelle prossime ore”.

Il governatore, dal Centro operativo comunale (Coc) di Cervia, ha aggiunto: “Esprimo in particolare vicinanza agli operatori turistici e agli stabilimenti balneari”, sottolineando “l’impegno straordinario per ripristinare tutto. La Riviera è pienamente operativa con tutti i suoi servizi e dimostrerà ancora una volta la sua efficienza”.