In evidenza

Dal Risorgimento al Rotary: Piacenza Primogenita, il club che unisce idee, persone e futuro

Di
Redazione
-
rotary-piacenza-primogenita-club-che-unisce-idee-persone-e-futuro
Edoardo Zaffignani, presidente del Rotary Piacenza Primogenita

Il Rotary Piacenza Primogenita ha recentemente celebrato la sua prima conviviale a Rivalta. Un evento ricco di emozione e significato, che ha segnato l’inizio ufficiale del percorso del club nato nel maggio scorso.

Alla presenza di soci, amici e rappresentanti del mondo rotariano, Tiziana Meneghelli, assistente del governatore del Distretto Rotary 2050, ha ufficialmente consegnato il collare presidenziale a Edoardo Zaffignani, nominato primo presidente del nuovo club, si legge in una nota di Piacenza Primogenita.

Nel suo discorso di apertura, Zaffignani ha tracciato un parallelismo tra il Risorgimento italiano e la nascita del Rotary Piacenza Primogenita: come l’unione di idee e persone diede vita a una nuova Nazione, il club desidera essere un punto di riferimento per chi ambisce a costruire insieme progetti di valore per la comunità piacentina e non solo.

La serata è proseguita con la tradizionale cerimonia di spillatura di due nuove socie, Francesca Lombardelli e Monica Milani, ufficialmente accolte nel club. A testimonianza dell’impegno e della passione dimostrati fin da subito dal Rotary Piacenza Primogenita, il club ha ricevuto l’Attestato di Eccellenza conferito dal Distretto Rotary 2050. Un ulteriore momento di orgoglio è stato poi il conferimento al presidente Zaffignani della prestigiosa Paul Harris Fellow, uno dei più alti riconoscimenti rotariani, simbolo di dedizione ai valori di servizio e solidarietà.

Alla conviviale hanno partecipato anche due figure rotariane di spicco: Enrico Chiodi, presidente del Rotary Club Piacenza, e Luigi Swich, past president, la cui presenza ha testimoniato il legame e il sostegno della storica realtà rotariana nei confronti del nuovo club.

Con entusiasmo e visione, il Rotary Piacenza Primogenita guarda ora al futuro, conclude la nota, pronto a sviluppare iniziative concrete per il territorio e a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità piacentina.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.