Dal Risorgimento al Rotary: Piacenza Primogenita, il club che unisce idee, persone e futuro

Il Rotary Piacenza Primogenita ha recentemente celebrato la sua prima conviviale a Rivalta. Un evento ricco di emozione e significato, che ha segnato l’inizio ufficiale del percorso del club nato nel maggio scorso.

Alla presenza di soci, amici e rappresentanti del mondo rotariano, Tiziana Meneghelli, assistente del governatore del Distretto Rotary 2050, ha ufficialmente consegnato il collare presidenziale a Edoardo Zaffignani, nominato primo presidente del nuovo club, si legge in una nota di Piacenza Primogenita.

Nel suo discorso di apertura, Zaffignani ha tracciato un parallelismo tra il Risorgimento italiano e la nascita del Rotary Piacenza Primogenita: come l’unione di idee e persone diede vita a una nuova Nazione, il club desidera essere un punto di riferimento per chi ambisce a costruire insieme progetti di valore per la comunità piacentina e non solo.

La serata è proseguita con la tradizionale cerimonia di spillatura di due nuove socie, Francesca Lombardelli e Monica Milani, ufficialmente accolte nel club. A testimonianza dell’impegno e della passione dimostrati fin da subito dal Rotary Piacenza Primogenita, il club ha ricevuto l’Attestato di Eccellenza conferito dal Distretto Rotary 2050. Un ulteriore momento di orgoglio è stato poi il conferimento al presidente Zaffignani della prestigiosa Paul Harris Fellow, uno dei più alti riconoscimenti rotariani, simbolo di dedizione ai valori di servizio e solidarietà.

Alla conviviale hanno partecipato anche due figure rotariane di spicco: Enrico Chiodi, presidente del Rotary Club Piacenza, e Luigi Swich, past president, la cui presenza ha testimoniato il legame e il sostegno della storica realtà rotariana nei confronti del nuovo club.

Con entusiasmo e visione, il Rotary Piacenza Primogenita guarda ora al futuro, conclude la nota, pronto a sviluppare iniziative concrete per il territorio e a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità piacentina.