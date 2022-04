Santa Maria di Campagna: anteprima delle Celebrazioni con Sgarbi e Savona

Santa Maria di Campagna: oggi due anteprime delle Celebrazioni per i 500 anni dalla posa della prima pietra della chiesa che si apriranno domani con la messa officiata alle 11 dal Cardinale decano Giovanni Battista Re nella Basilica di Piacenza.

Sgarbi e il Guercino

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi alle 16 terrà nella chiesa una lectio magistralis dal titolo “Il Guercino di Santa Maria di Campagna”. Fu lo stesso critico d’arte che riconobbe l’opera dell’artista ferrarese nel santuario mariano durante una delle sue numerose visite. Nel 1623, un secolo dopo la conclusione del cantiere architettonico, la Fabbriceria commissionò una serie di opere ad artisti lombardi ed emiliani, per adornare il fregio. Il programma iconografico, che sarà concluso alla fine del XVIII secolo, affrontò una serie di storie bibliche scelte in relazione ai riferimenti mariani. E nell’archivio del santuario si è rinvenuta la risposta del Guercino, datata 12 agosto 1636, alla richiesta avanzata dai Fabbricieri di “fare un lavoro per questa chiesa”. L’artista, a causa di numerose commissioni, precisava di non poter realizzare “li quadri” prima di due anni e comunicava anche il suo compenso che, “conforme al solito”, era di “cento ducatoni d’argento per ogni figura intera”. Di opere realizzate per la chiesa piacentina non è stata trovata traccia nel libro dei conti di Guercino, ma il nostro storico Gaetano Buttafuoco (1842), facendo riferimento alla lettera, identificò nell’episodio dell’Angelo che appare alla moglie di Manuel, collocato sopra la cappella in fondo a destra di S. Pasquale, l’unica opera che realizzò il Guercino per Santa Maria di Campagna.

Savona al PalabancaEventi

Alle 18, appuntamento al PalabancaEventi di via Mazzini (già Palazzo Galli), dove sarà protagonista il professor Paolo Savona. Il presidente della Consob nel suo intervento tratterà i temi dell’attuale situazione internazionale sotto il profilo monetario e finanziario.

Per informazioni sulle modalità di accesso rivolgersi alla Banca di Piacenza (tf. 0523 542357 – email relaz.esterne@bancadipiacenza.it).