Sapio, azienda leader nei gas industriali e medicinali: la visita di Confindustria e Giunta di Piacenza

Sapio: nuovo appuntamento delle visite aziendali di Confindustria Piacenza e Giunta comunale. Stamani il presidente Francesco Rolleri, il sindaco Katia Tarasconi e gli assessori hanno potuto conoscere da vicino il Gruppo monzese, leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gas industriali e medicinali, che proprio a Piacenza ha una presenza storica, spiega una nota dell’Associazione degli imprenditori.

Non solo in campo industriale Sapio riveste un ruolo strategico – fornendo al tessuto produttivo gas specifici su richiesta – ma anche in ambito medicale e sanitario. Con la divisione SapioLife, l’azienda infatti garantisce la fornitura di ossigeno sia a realtà ospedaliere sia ad abitazioni private per l’assistenza domiciliare: elemento di fondamentale attenzione per la cura dei pazienti.

Cent’anni di storia

Il Gruppo Sapio, fondato nel 1922 dalle famiglie Dossi e Colombo, ha recentemente tagliato il traguardo del secolo di storia. Nell’arco di questi oltre cent’anni Sapio ha acquisito varie società estere ed attualmente è presente anche in Spagna, Germania, Francia, Slovenia e Turchia. Una realtà dinamica, che a Piacenza vanta un’età media dei collaboratori particolarmente bassa e punta moltissimo sulla formazione, sia in termini di sicurezza sia di profonda conoscenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Rolleri: ruolo strategico

«Oggi abbiamo potuto portare la giunta comunale all’interno di Sapio, che sul nostro territorio svolge un ruolo strategico per la vita delle imprese ma anche di tutti noi cittadini. Durante la pandemia l’azienda ha svolto il proprio lavoro in maniera encomiabile, fornendo ossigeno e gas ospedalieri necessari alle cure. Siamo orgogliosi di avere a Piacenza e tra le nostre associate una realtà così rivolta al futuro, che ricoprirà un ruolo chiave anche nella transizione energetica con la propria esperienza e competenza nell’ambito dell’idrogeno», ha commentato Rolleri.

Tarasconi: realtà all’avanguardia

La visita allo stabilimento Sapio “ci ha permesso di scoprire una realtà all’avanguardia, che ha fatto dell’innovazione e della costante crescita professionale del proprio staff un punto di forza, guardando al futuro in chiave di sicurezza e sostenibilità, con un altissimo profilo di specializzazione e in un settore strategico su cui Piacenza ambisce a un ruolo nodale, legato anche all’appuntamento annuale con Hydrogen Expo», ha affermato Tarasconi.

Pronti alla transizione energetica

“Sapio è fortemente impegnata nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’Unione europea”, ha spiegato Luca Primavera, Responsabile Comunicazione e Cultura del Gruppo. Aver ospitato nello stabilimento di Piacenza il presidente di Confindustria Rolleri e la Giunta del sindaco Tarasconi ha rappresentato un’occasione importante per dare evidenza a tutte quelle attività attraverso le quali Sapio contribuisce concretamente alla transizione energetica del nostro Paese. Attività che vanno dallo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico, al biometano, all’abbattimento della carbon footprint del Gruppo”.

Nel corso della visita sono state illustrate anche le iniziative in campo sanitario, dove Sapio opera sia nella fornitura di gas tecnici ed impianti per gli ospedali sia nell’assistenza domiciliare, conclude la nota di Confindustria Piacenza.