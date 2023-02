Sara Soresi: “A tu per tu con Piacenza” la capogruppo tutto pepe di Fratelli d’Italia

Sara Soresi ha una caratteristica: è una politica diretta, che non le manda a dire. Un tratto che l’avvocato capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale conferma anche nella nuova puntata di “A tu per tu con Piacenza”, nonostante le minacce via social che ha subito nei giorni scorsi. Sotto il fuoco di fila delle domande di Carlandrea Triscornia, la consigliera più votata del centrodestra alle ultime Amministrative (397 voti) non si tira indietro. Dai grandi ai piccoli temi: aumento dell’addizionale Irpef; il caso Twin Fish; il Gay Pride; il tema della sicurezza; l’immobilità della città. Una cifra distintiva del suo modo di fare politica che sembra piacere a molti piacentini e che potrebbe portarla verso nuovi, ambiziosi, progetti: “Soresi, sta studiando da sindaco?”. Ecco che cosa ci ha risposto…

“A tu per tu con Piacenza” è il video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, per raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.