shakespeare-in-scena-a-piacenza-con-la-coppia-manni-ossoli-al-palabancaeventi

Shakespeare a Piacenza. L’appuntamento è sabato 21 settembre al PalabancaEventi (via Mazzini 14). Alle ore 21 andrà in scena il reading teatrale “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, organizzato dalla Banca di Piacenza in collaborazione con Confedilizia.

La serata shakespeariana, nella Sala Corrado Sforza Fogliani, vedrà protagonisti Mino Manni (voce recitante e regia) e Marta Ossoli (voce recitante e canto); accompagnamento musicale dei violinisti Alberto Simoni e Gianmarco Andreoli.

Si tratta del tradizionale evento di chiusura del Convegno nazionale di Confedilizia (il Coordinamento legali, giunto alla sua 34ª edizione, che si terrà nella sala convegni della Banca di Piacenza, alla Veggioletta). E propone uno spettacolo multiforme, toccante, evocativo, che farà rivivere i versi più poetici di William Shakespeare attraverso l’interpretazione, il canto, la “voce” della musica, in un connubio davvero indimenticabile.

Un viaggio per gli occhi e per l’anima in cui abbandonarsi, guidati dal flusso di suoni, parole, immagini, evocazioni che danno forma al sogno. Nessuno come William Shakespeare, sublime pittore del linguaggio, ha saputo creare meravigliose realtà immaginarie dando voce non solo alla fantasia ma ai più intimi segreti dell’anima, anche a quelli più turpi e inconfessabili.

Come prenotare

Per l’ingresso al reading teatrale della Compagnia Manni-Ossoli è prevista la prenotazione: scrivendo una email all’indirizzo prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; oppure telefonando al numero 0523 542441, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13/15-17.