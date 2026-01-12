Sicurezza: in servizio 3.500 nuovi poliziotti, le assegnazioni in Emilia-Romagna e a Piacenza

Sicurezza: sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato del Governo Meloni. A dimostrazione – prosegue una nota del ministero dell’Interno – del forte, costante e crescente impegno per garantire sempre migliori condizioni di legalità e sicurezza nelle nostre città.

A Roma saranno assegnati 470 poliziotti, 141 a Napoli e altrettanti a Palermo, 123 a Milano e 118 a Bologna, 94 a Genova e a Torino. Il tutto secondo criteri che tengono conto del turn over nelle singole sedi, delle assegnazioni già effettuate e di quelle ulteriori programmate a breve. Grazie al loro contributo verranno ulteriormente potenziate tutte le attività di controllo del territorio.

Dalla Stradale alla Polmetro

Tra i nuovi agenti, prosegue la nota del Viminale, 507 saranno assegnati alla Polizia stradale, per assicurare una presenza sempre più capillare sulle principali strade e autostrade del Paese, 153 alla Polizia ferroviaria e 110 alla Polmetro, la speciale sezione della Polizia di Stato che ha il compito di presidiare treni, banchine e stazioni delle metropolitane di Roma, Napoli e Milano.

Piantedosi: più sicurezza reale

«Manteniamo gli impegni presi con i cittadini. Più donne e uomini in divisa significa più sicurezza reale, nelle città, nelle periferie, sulle strade e nei luoghi di mobilità”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «È una scelta politica chiara che non abbiamo mai tradito e che porteremo ancora avanti e che viene ora invocata anche da chi l’ha negata in passato: investire sulle Forze di polizia per tutelare i cittadini, sostenere chi garantisce l’ordine pubblico e contrastare con maggiore efficacia criminalità e illegalità».

In Emilia-Romagna

Oltre ai 118 di Bologna, spiega quotidiano.net, in Emilia-Romagna saranno assegnati 46 agenti a Forlì-Cesena, 27 a Piacenza, 21 a Rimini, 16 a Ravenna, 10 a Ferrara, 10 a Reggio Emilia, 9 a Modena e 8 a Parma, per un totale di 265 nuovi arrivi regionali.

A Piacenza, evidenzia in una nota di plauso al Governo la senatrice della Lega Elena Murelli, 12 poliziotti andranno in Questura (2 ispettori e 10 agenti), 13 alla Polizia Stradale (3 ispettori e 10 agenti) e 2 ispettori alla Scuola di Polizia.